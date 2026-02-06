José Camar es actor y sobrino de la cantante Edith Márquez, quien vive un fuerte duelo por la muerte de sus padres.

El 4 de febrero, José Camar confirmó la muerte de su madre, Lilia Márquez Landa. El día siguiente compartió la muerte de su padre.

¿Quién es José Camar? El sobrino de Edith Márquez

José Camar es un actor, modelo y creador de contenido, hijo de Lily Márquez, única hermana de Edith Márquez.

Así como su tía, José Camar suele compartir videos donde canta.

José Camar, sobrino de Edith Márquez (Instagram/@josecamar_)

¿Qué edad tiene José Camar?

José Camar nació el 11 de julio de 1998; tiene 27 años de edad.

¿Quién es la esposa de José Camar?

Se desconoce si José Camar tiene pareja.

¿Qué signo zodiacal es José Camar?

José Camar es Cáncer.

José Camar (Instagram/@josecamar_)

¿Cuántos hijos tiene José Camar?

José Camar no tiene hijos.

¿Qué estudió José Camar?

Estudió actuación en el Centro de Educación Artística de Televisa (CEA).

¿En que ha trabajado José Camar?

José Camar ha actuado en capítulos de Como dice el Dicho y en la telenovela Quererlo todo.

También es modelo y creador de contenido; en Instagram tiene 14 mil seguidores.

José Camar (Instagram/@josecamar_)

José Camar enfrenta la muerte de Lily Márquez y su padre

Los padres de José Camar murieron con un día de diferencia y el actor se mostró devastado por la situación.

Lily Márquez murió el 4 de febrero, mientras que su padre murió el 6 de febrero, según una publicación que compartió en Instagram.

“Parece una terrible pesadilla la que estoy viviendo, pero hoy mi padre también partió al cielo. Mii mayor ejemplo a seguir, mi clon, mi guía,mi apoyo, mi héroe, mi modelo a seguir” José Camar

José Camar no reveló la causas de la muerte de su padre, pero le agradeció por sus enseñanzas y ser su guía a lo largo de su vida.

“Te amo papá vuelta alto, guía mi camino como siempre lo hiciste y te veo en otra vida“, escribió José Camar, quien también compartió fotos de su padre.

Lily Márquez murió tras padecer cáncer, el cual se propagó a meninges, huesos y cerebro.