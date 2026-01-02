La madrugada del primero de enero, la hija de Tommy Lee Jones, fue encontrada sin vida al interior de una habitación de un lujoso hotel en California.

De acuerdo con el especializado portal TMZ, tras recibir un reporte, paramédicos llegaron al hotel Fairmont de San Francisco, Dalifornia, las 2:52 A.M., revisaron a la hija de Tommy Lee Jones y poco después la declararon muerta.

Posteriormente, cerca de las 3:14 A.M, llegaron elementos del Departamento de Policía de San Francisco, quienes acordonaron la zona y solicitaron la evacuación del cuerpo.

¿De qué murió Victoria, la hija de Tommy Lee Jones?

El audio de la llamada al 911, obtenido por el portal, habría revelado la causa de muerte de Victoria, hija del actor y cineasta estadounidense Tommy Lee Jones, de 79 años de edad.

En el audio al despacho de Broadcastify, un hombre reporta el fallecimiento de una persona bajo el “código 3 por sobredosis, cambio de color”.

Por que el caso, en su primera etapa, fue tratado como “muerte por posible sobredosis de drogas”.

Cabe mencionar que hasta el momento no hay un informe oficial que revele la causa de muerte.

Elementos policíacos y forenses trabajan en conjunto para esclarecer el hecho mediante pruebas y análisis.

Por su parte, Tommy Lee Jones no se ha pronunciado sobre la muerte de su hija, de 34 años de edad, quien fue producto de su relación con Kimberlea Cloughley, su segunda esposa.

Encuentran muerta a Victoria Jones, hija de Tommy Lee Jones, en lujoso hotel de San Francisco (Michelle rojas)

Hija de Tommy Lee Jones fue arrestada en tres ocasiones el último año

La posible causa de muerte de la hija de Tommy Lee Jones, trajo a la memoria las polémicas que ésta protagonizó el último año.

Victoria fue arrestada en tres ocaciones, dio a conocer en su momento TMZ.