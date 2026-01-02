Victoria Jones, la hija del actor Tommy Lee Jones, fue hallada sin vida la mañana de este 1 de enero en una habitación de un lujoso hotel de San Francisco.

De acuerdo con la información, bomberos atendieron una llamada de emergencia en el hotel Fairmont San Francisco y al llegar al sitio encontraron a la mujer muerta.

Los reportes indican que, cuando los paramédicos llegaron al lugar, la mujer ya no tenía signos vitales, por lo que se solicitó el apoyo la policía de San Francisco para las investigaciones correspondientes