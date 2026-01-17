Te contamos quién fue Kianna Underwood, la actriz de Nickelodeon que murió en un accidente automovilístico.

Lamentablemente, se dio a conocer la muerte de Kianna Underwood a los 33 años de edad.

¿Quién fue Kianna Underwood?

Kianna Underwood fue una actriz que logró la fama como estrella infantil para Nickelodeon.

Kianna Underwood, actriz de Nickelodeon (Especial)

¿Cuántos años tenía Kianna Underwood?

Al momento de su muerte, Kianna Underwood tenía 33 años de edad. Nació el 28 de noviembre de 1992.

¿Quién era el esposo de Kianna Underwood?

Pese a ser una figura pública, no se cuenta con información sobre la situación sentimental que tenía Kianna Underwood.

¿Qué signo zodiacal era Kianna Underwood?

Por su fecha de nacimiento, Kianna Underwood era del signo zodiacal Sagitario.

¿Cuántos hijos tuvo Kianna Underwood?

No se sabe si Kianna Underwood tuvo hijos.

¿Qué estudió fue Kianna Underwood?

Se desconoce el grado de estudios de Kianna Underwood.

¿En qué trabajó Kianna Underwood?

La actriz Kianna Underwood participó en la serie de televisión All That de Nickelodeon en siete episodios.

A los seis años, Underwood fue parte de la película The 24 Hour Woman; de igual manera, se unió a la gira musical de Hairspray.

Además de que protagonizó la serie animada Little Bill, prestando su voz para interpretar el personaje de Fuschia Glover.

Y como actriz de voz interpretó a Dakota en la película para la televisión, “Santa, Baby”.

Muere Kianna Underwood, actriz de Nickelodeon, en accidente

Se reportó la muerte de Kianna Underwood, actriz de Nickelodeon, en un accidente. Los hechos ocurrieron en la madrugada de este viernes 16 de enero.

De acuerdo con los reportes, Kianna Underwood fue atropellada por un sedán gris mientras cruzaba la calle en Pitkin y Mother Gaston Blvd. en Brooklyn.

El medio TMZ reveló que la actriz fue arrastrada dos cuadras, provocándole un trauma severo en la cabeza y torso; el vehículo se dio a la fuga.

Kianna Underwood fue declarada muerta en el lugar por elementos del servicio médico que llegaron a atender el accidente.

Hasta el momento, no se ha realizado ninguna detención.