Jorge Corona, fisicoculturista mexicano, murió a los 26 años de edad, de acuerdo con sus familiares y amigos, por lo que el deporte se encuentra de luto ante la lamentable noticia.

Familiares y amigos del fisicoculturista Jorge Corona confirmaron la noticia y le dieron el último adiós con emotivos mensajes que recordaron la disciplina del deportista mexicano.

De acuerdo con varios reportes, Jorge Corona murió el pasado 15 de octubre. El joven mexicano era famoso por su disciplina y pasión por el deporte, lo que lo llevó a participar en eventos nacionales e internacionales.

Muere Jorge Corona: el popular fisicoculturista de 26 años de edad se ahogó en una playa

Luego de que se confirmó la muerte del fisicoculturista Jorge Corona, el fotógrafo Rik Ibarrola reveló que el mexicano murió ahogado en el mar, pues la última publicación del deportista en Instagram fue una imagen desde las playas de Quintana Roo.

“Tuvo un problema en el mar. El mar estaba muy picado y no pudo salir. No pudieron reanimarlo”, dijo el fotógrafo sobre Jorge Corona.

Tras el fallecimiento del fisicoculturista, usuarios en redes sociales llenaron de comentarios sus fotografías en redes sociales y expresaron sus condolencias a los familiares del mexicano de 26 años de edad.

¿Quién era Jorge Corona, el fisicoculturista mexicano que murió?

Jorge Corona era un famoso fisicoculturista mexicano que murió a la edad de 26 luego de ahogarse en el mar en Quintana Roo. El deportista contaba con más de 25 mil seguidores en su perfil de Instagram y la mayoría de su contenido estaba relacionado con rutinas de ejercicio que lo llevaron a participar en eventos nacionales e internacionales.

La última actividad en Instagram de Jorge Corona fue el pasado 12 de octubre y según sus familiares y amigos, murió el pasado 15 de octubre, aunque la noticia de su muerte se viralizó recientemente en redes sociales.