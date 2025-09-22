¿De qué murió Elaine Merk Binder, actriz de El Mago de Oz; tenía 94 años?

Se ha dado a conocer la muerte de la actriz estadounidense Elaine Merk Binder a los 94 años de edad.

Elaine Merk Binder era conocida por ser una de las últimas actrices supervivientes de la película El Mago de Oz de 1939.

Muere Elaine Merk Binder a los 94 años, la actriz de El Mago de Oz, las causas se desconocen

A través de un comunicado por parte de la familia se confirmó la muerte a los 94 años de Elaine Merk Binder, actriz del clásico del cine, El Mago de Oz.

Ante el lamentable hecho, la familia de Elaine Merk Binder no dio a conocer la causa de la muerte de la actriz de El Mago de Oz.

Sin embargo, se precisó que la muerte de Elaine Merk Binder, actriz de El Mago de Oz que se dio el pasado domingo 21 de septiembre en Los Ángeles, California, Estados Unidos.

🇺🇸 | Elaine Merk Binder, uno de los últimos actores supervivientes de 'EL MAGO DE OZ', falleció a la edad de 94 años. pic.twitter.com/Iq08OW1ECx — Alerta News 24 (@AlertaNews24) September 22, 2025

Elaine Merk Binder una de las últimas actrices superviviente de El Mago de Oz

La muerte de Elaine Merk Binder marca un antes y después al haber sido una de las últimas actrices supervivientes de El Mago de Oz.

Pues la actriz Elaine Merk Binder será recordada como uno de los ocho niños que bailaron y cantaron en la película El Mago de Oz como parte del conjunto Munchkin.

Por lo que con tan solo 8 años de edad, la entonces pequeña actriz Elaine Merk Binder ya era parte de una de las más grandes producciones del cine para los estudios MGM.

Pese a esto la carrera de Elaine Merk Binder fue corta, pues la última película en la que participó fue Nothing Sacred de 1937.

Ya que Elaine Merk Binder decidió estudiar , pese a que Paramount le ofreció un contrato en el cine.

Ya para 1951 Elaine Merk Binder se graduó y más tarde completó su maestría en Cal State Los Ángeles en 1953 con títulos en música y educación.

Así como también Elaine Merk Binder estudió informática y teología; y trabajó como consultora informática para la USC y el First Interstate Bank.