En un comunicado, diversas instituciones culturales dieron a conocer la muerte a los 38 años de Ariadnalí De la Peña, actriz reconocida por su papel en Bardo.

La muerte de Ariadnalí De la Peña sucedió el pasado 18 de septiembre; sin embargo, fue hasta un día después que se dio a conocer la noticia a medios y público en general.

¿De qué murió Ariadnalí De la Peña?

Hasta el momento no se ha dado a conocer la causa de muerte de Ariadnalí De la Peña; sin embargo, se sabe que la actriz de Bardo, padeció cáncer hace algunos años.

En 2021, Ariadnalí De la Peña señaló que sufría de cáncer de colon, por lo que se iba a someter a un tratamiento en el Instituto Nacional de Cancerología de México.

La actriz estuvo desde agosto hasta diciembre de ese año recibiendo diversas intervenciones, desde quimioterapias hasta cirugías.

A finales del mismo 2021 dio a conocer que se había librado de la enfermedad, que su colon estaba sano y la intervención quirúrgica había sido un éxito.

Se desconoce si en algún punto la enfermedad regresó y esa fue la causa de su muerte; ella no mencionó nada al respecto ni si padecía otra enfermedad.

Por su parte familiares y autoridades tampoco han ahondado en la causa de muerte, si fue por enfermedad o algún posible accidente.

¿Quién fue Ariadnalí De la Peña?

Ariadnalí de la Peña nació en noviembre de 1886 en Mexicali, Baja California; estudiando Teatro en la Facultad de Artes de Baja California.

Aunque tuvo una carrera relativamente corta, Ariadnalí de la Peña participó en varios proyectos nacionales e internacionales de gran impacto.

Es mayormente conocida por su participación en Bardo de Alejandro González Iñárritu; también por se parte de Fear The Walking Dead, spin off de la conocida serie de televisión.

Estos son los proyectos donde participó Ariadnalí de la Peña:

Valle de los Conejos

Familia de medianoche

La gran seducción

Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades

Guardado, hermano

Areluc Emaval

Ruta Madre

San Cristobal

Fear the Walking Dead

Dying Sunset

Los Hámsters