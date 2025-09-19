¿De qué murió Julieta Fierro Gossman? La astrónoma mexicana, exponente de la ciencia en el país murió a los 77 años de edad.

Este 19 de enero del 2025, se confirmó la muerte de Julieta Fierro Gossman a los 77 años de edad, quien fuera una científica mexicana y profesora de la Facultad de Ciencias de la UNAM.

UNAM confirma muerte de Julieta Fierro Gossman, astrónoma mexicana

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), confirmó la muerte de la astrónoma mexicana Julieta Fierro Gossman a los 77 años de edad.

Sin embargo, hasta el momento no se ha revelado la causa de muerte de Julieta Fierro Gossman, aunque de acuerdo al periodista Juan Becerra de Radio Fórmula, ella murió de manera repentina mientras trabajaba.

“No estaba enferma. Murió escribiendo y sin dolor” Juan Becerra de Radio Fórmula

La UNAM lamenta el fallecimiento de Julieta Fierro, #OrgulloUNAM, investigadora del Instituto de Astronomía, integrante del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, en su nivel más alto, y de la Academia Mexicana de la Lengua. Con su voz y dedicación acercó la ciencia… pic.twitter.com/cz08fFQBwE — UNAM (@UNAM_MX) September 19, 2025

Es decir que de acuerdo a los reportes, Julieta Fierro Gossman trabajó hasta sus últimos días y permaneció activa en conferencias, publicaciones y proyectos.

Julieta Fierro Gossman (MAGDALENA MONTIEL VELÁZQUEZ/CUARTOSCURO.COM / Magdalena Montiel Velázquez)

¿Quién era Julieta Fierro Gossman? Astrónoma y divulgadora de la ciencia en México

Julieta Fierro Gossman estudió Física y Astrofísica en la Facultad de Ciencias de la UNAM, en donde posteriormente se convertiría en investigadora del Instituto de Astronomía y profesora.

Se especializó en el estudio de la materia interestelar y el Sistema Solar, pero especialmente en divulgación de la ciencia en México.

Julieta Fierro Gossman se convirtió en la directora general de Divulgación de la Ciencia en la UNAM y quedó al frente del Universum, Museo de las Ciencias de la Universidad.

Durante su trayectoria, Julieta Fierro recibió doctorados honoris causa como:

La Medalla Sor Juana Inés de la Cruz de la UNAM

Premio Crónica 2024

Premio a la Divulgación Científica de la Academia de Ciencias del Tercer Mundo (1992)

Premio Kalinga de la UNESCO (1995) por su contribución a la popularización de la ciencia.