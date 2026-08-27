La artista japonesa Yayoi Kusama murió el 14 de agosto a los 97 años, según informó su estudio mediante un comunicado publicado en su sitio web oficial.

Aunque se confirmó el fallecimiento de Yayoi Kusama, hasta ahora no se ha informado públicamente la causa de muerte ni existen detalles oficiales sobre su estado.

La creadora, reconocida internacionalmente por sus lunares, patrones repetitivos e instalaciones inmersivas, dejó una trayectoria que abarcó distintas disciplinas y marcó el arte contemporáneo.

¿De qué murió Yayoi Kusama y qué se sabe sobre su fallecimiento?

Hasta el momento, no existe una causa oficial de muerte para Yayoi Kusama. El estudio únicamente confirmó que falleció en un hospital de Tokio.

Según informó su equipo, Yayoi Kusama murió tras presentar una falla orgánica múltiple, condición que la mantenía internada en un hospital de Tokio, en Japón.

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El comunicado publicado por su equipo destacó la extensa trayectoria de Kusama y su dedicación a la creación artística durante prácticamente toda su vida.

La artista desarrolló una propuesta que combinó pintura, escultura, performance, instalaciones, literatura y cine, con especial atención a la repetición y la percepción.

Sus características obras con lunares y espejos contribuyeron a convertirla en una de las figuras más reconocibles e influyentes del arte contemporáneo.

El estudio señaló además que Kusama continuó pintando hasta sus últimos días, manteniendo su actividad creativa y explorando conceptos relacionados con el amor y el alma.