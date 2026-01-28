La actriz Ana Bekoa expresó su tristeza por la muerte de Alexis Ortega, a quien consideraba un gran amigo.

Ana Bekoa lamenta haber ignorado el último mensaje de Alexis Ortega

En una publicación en Instagram, Ana Bekoa lamenta la muerte de su amigo, Alexis Ortega; sobretodo porque ignoró el último mensaje que este le envió.

Si bien Ana Bekoa no revela el contenido del mensaje de Alexis Ortega, se disculpa con el actor porque este se le traspapeló entre tantas cosas.

Todo indica que ella y el actor eran muy buenos amigos, de ahí que le haya dolido tanto el saber de la muerte de este y no haber hablado con él una última vez.

Asimismo, manda sus condolencias a la familia del actor, esperando que encuentren paz ante la lamentable pérdida que tuvieron hace unos días.

Aunque no hay datos de que Ana Bekoa y Alexis Ortega hayan compartido un proyecto juntos; todo indica que se conocieron fuera de los sets.

De ahí que su amistad haya sido tan fuerte, pues esta habría sido más allá de lo profesional.

Ana Bekoa habría dedicado una reflexión por la muerte de Alexis Ortega

La publicación de Ana Bekoa sobre la muerte de Alexis Ortega, habría sido acompañada por una reflexión en una de las historias en su cuenta de Instagram.

Sin mencionar directamente la muerte de Alexis Ortega, Ana Bekoa señala que 2026 le dio la lección de no ser una persona ausente y no saber leer entre líneas a las personas.

Aunque esta distraída entre tantas responsabilidades, se promete estar presente, escuchar y sostener a las personas que lo requieran.

Afirmando que aprendió su lección; a pesar de que siempre está para los que ama, ya no quiere distraerse de lo que más importa, saber leer entre líneas.