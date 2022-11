Aunque valoran muchísimo su privacidad, Danna Paola y Alex Hoyer poco a poco comienzan a demostrarse amor sin importar que haya cámaras presentes.

En esta ocasión, Danna Paola, de 27 años de edad, usa su cuenta de Instagram para expresarle amor infinito a su novio, quien acaba de cumplirle uno de sus más grandes sueños.

Y es que Danna Paola soñaba con dirigir un video musical, y Alex Hoyer, de 25 años de edad, la dejó estar al frente del material audiovisual de su nuevo sencillo titulado “Cruda”.

Por lo que la actriz y cantante no dudo en expresar gratitud al hombre que hoy tiene su corazón:

Tras dejar claro que Alex Hoyer es la persona que la motiva a ser día a día una mejor versión de sí misma, le agradece la confianza por dejarla dirigir su video musical y sin más le expresa su amor:

“Disfruté tanto tanto conectar con una parte mía que no conocía y me fascina haberla descubierto en este proyecto, estoy tan feliz de verte brillar y acompañarte a construir este viaje que me hace admirarte cada día más, sentirme orgullosa de ti, de nosotros y enamorarme aun más de ti cada segundo. Te amo infinito”

Danna Paola