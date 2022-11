Danna Paola está comenzando su gira XT4S1S, sin embargo, desde un inicio no todo ha pintado bien para la cantante, y ahora que dio sus dos primeros conciertos, todo sigue igual.

Danna Paola de 27 años de edad, acaba de tener su primer Auditorio Nacional como solista con cupo lleno, pero las fallas no faltaron y ella sí que las hizo notar.

En redes sociales no solo están exhibiendo a Danna Paola muy molesta con su ingeniero de sonido, sino que también que no todos sus fans están muy contentos con el tour XT4S1S.

Danna Paola durante su concierto en el Auditorio Nacional. (Mario Jasso / Cuartoscuro)

Danna Paola demuestra su exigencia y carácter en pleno escenario

Danna Paola no lo pudo ni disimular y tal como lo platicó antes de que su gira XT4S1S arrancara, no le gusta que las cosas no salgan como las planea.

Y los tropiezos en sus dos primeros conciertos ha sido de lo que más se ha hecho notar en redes sociales, comenzando por su concierto en el Auditorio Nacional.

En TikTok circula un video de la cantante mientras rinde homenaje a José José, quien murió a los 71 años de edad, sin embargo, en este momento también demostró su carácter.

Si algo molestó a Danna Paola en el Auditorio Nacional es que el audio no estuviera bien, pues además de que hubo un fallo de media hora, esta se fue contra su ingeniero de sonido.

El video muestra a Danna Paola en plena interpretación, pero el estar frente a sus fans no la limitó a ‘comerse’ a su ingeniero de sonido con la mirada por un error que pudo haber cometido.

Danna Paola se enoja con su ingeniero de sonido y lo hace evidente. (TikTok / enriquezaratemx / Captura de pantalla)

Y es que la mirada de Danna Paola dijo mucho y posterior a ello, prefirió quitarse el auricular.

Incluso en los comentarios del video, usuarios aseguran que ya no es el “ingeniero de sonido”, sino “ex ingeniero”, pues creen que seguramente perdió su trabajo ante el error.

Usuarios creen que Danna Paola corrió a su ingeniero de sonido. (TikTok / Captura de pantalla)

Danna Paola se pone exigente, pero sus fans también le exigen a ella

Así como se mostró que Danna Paola se puso exigente en el Auditorio Nacional, lo mismo pasó cuando estuvo en Guadalajara. Pero aquí sus fans fueron los exigentes.

El primer concierto el tour XT4S1S de Danna Paola no le fue muy bien, pues además de que se golpeó con su propia rodilla, sus fans aseguraron que “cantó muy poquito”.

Otro video viral en TikTok, muestra a una asistente a su concierto en el Auditorio Telmex en Guadalajara, explicando que estaban enojados porque Danna Paola “cantó muy poquito” y le faltó un éxito.

Aseguró que ni siquiera interpretó “Mundo de Caramelo”, la canción por la que muchos la siguen desde niños.

En el video se puede ver a los fans de Danna Paola exigiendo a gritos que regresara al escenario.