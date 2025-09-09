Danna Paola -de 30 años- confirmó lo que todos esperaban: una nueva canción con Belinda y Kenia Os está en camino.

En entrevista con el programa Ventaneando, Danna Paola habló de su “junte” con “las chicas superpoderosas” que promete convertirse en un himno de empoderamiento femenino.

La revelación llega tras su emotiva presentación con Shakira -de 48 años- en uno de los recientes conciertos que ofreció la colombiana en Ciudad de México (CDMX).

Belinda, Danna Paola y Kenia Os (SDP Noticias / Eduardo Díaz)

Danna Paola sobre el “junte de las chicas superpoderosas”: “No se lo esperan”

“Sí, estamos trabajando en algo juntas”, dijo una emocionada Danna Paola.

El “junte” de las “chicas superpoderosas”, dijo, va a ser icónico, asegurando que los fans no se lo esperan.

Los fans de Belinda, Kenia Os -de 26 años- y de Danna Paola se volcaron hacia las redes para expresar su emoción para la próxima canción.

Belinda -de 36 años- también habló del proyecto durante la presentación de su disco “Indómita”, donde agradeció a Danna y Kenia por su apoyo.

La canción aún no tiene fecha de estreno, pero ya genera expectativa entre los fans del pop latino.

Belinda, Danna Paola y Kenia Os (Instagram @belindapop / Instagram @belindapop)

“Fue increíble”: Danna Paola da detalles sobre su actuación especial en el concierto de Shakira

Hace unos días, Danna Paola hizo realidad uno de sus más grandes sueños: compartir el escenario con Shakira, lo que sucedió en el Estadio GNP, frente a más de 60 mil personas.

¿Cómo vivió esta experiencia? Danna Paola calificó los sucedido como algo “increíble” y se dijo muy agradecida y bendecida por la oportunidad que le dio Shakira.

“Compartir ese momento con Shaki en el escenario, que me haya dado la oportunidad de estar allí, al igual que a Beli, obviamente, es un placer y un sueño hecho realidad”, comentó.

Danna Paola detalló que tuvo la oportunidad de tener dos soundchecks con la colombiana, lo que le permitió atestiguar el profesionalismo de Shakira.

“Le agradezco mucho también cómo me abrió las puertas de su escenario, su equipo, pues que reconozcan a nuestro hermoso talento mexicano en México y, pues estar en ese estadio increíble con toda esa gente, con tanto amor, fue increíble”, reiteró.

Asimismo, se dijo totalmente dispuesta a realizar una colaboración con la colombiana, sin embargo dijo que todo a su momento pues Shakira está de gira y no es posible.