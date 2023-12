Daniela Parra -de 26 años de edad- reconoció que sí dudó de la inocencia de su papá, el actor Héctor Parra -de 48 años de edad- y así lo enfrentó.

El 15 de junio de 2021, Héctor Parra fue detenido en la Ciudad de México (CDMX), luego de que su hija Alexa Hoffman lo acusara de cometer delitos sexuales en su contra.

Ante ello, ha destacado el caso de Daniela Parra, hija mayor del actor, quien siempre se ha dicho segura de su inocencia, tan es así que a la fecha cubre todos sus gastos en prisión.

Sin embargo, en una reciente entrevista con Mara Patricia Castañeda, Daniela Parra reconoció que sí hubo un momento en el que encaró a su papá por las fuertes acusaciones en su contra.

Daniela Parra contó a Mara Patricia que vivió días horribles tras la detención de sus papá, ya que cuando lo aprehendieron, nadie le avisó que había sido detenido y a pesar de sus investigaciones, no dio con su paradero.

Fue hasta que Sergio Mayer se comunicó a un programa de espectáculos cuando se enteró que Héctor Parra estaba detenido y lo habían ingresado al reclusorio, recordó Daniela Parra.

“¿Tú siempre confiaste en tu papá?”, le preguntó Mara Patricia Castañeda a la joven, quien respondió “totalmente”; aún así, dijo, sintió la necesidad de preguntarle:

“Te conozco, pero necesito que me digas la verdad, porque están diciendo esto. Me lo juró; yo lo conozco, me lo juró viéndome a los ojos... me dijo tú lo sabes, ‘yo las amo con todo mi corazón, no les tocaría ni un pelo’, y lo sé”.

Daniela Parra aseguró que si ella hubiera notado algo extraño en la relación de su papá con su hermana, ella habría sido la primera en alzar la voz.

“Yo no me quedo callada, si yo hubiera visto que le hacen algo a mi hermana chiquita yo hubiera estallado, porque así eramos en la escuela”, dijo Daniela Parra, recordando que siempre defendía a Alexa Parra cuando ella le pedía ayuda.

Daniela Parra reconoció que la exposición mediática del caso de abuso contra su padre Héctor Parra, sí llegó a hacerla dudar su inocencia de su padre y entonces decidió tomar terapia pues llegó a tener ataques de ansiedad.

“Al principio también empecé a dudar, veía tantas cosas, y entonces mi mente empezó ‘¿Y si sí lo hizo y no me di cuenta? ¿y si a mi también me lo hizo y no me estaba dando cuenta?’... y ahí mi mamá me mandó a terapia”

Daniela Parra