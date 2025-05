Daniela Parra -de 26 años de edad- respondió a la supuesta demanda de Olivia Rubio, la abogada de Alexa Hoffman.

En un encuentro con la prensa, Daniela Parra aseguró que no le preocupa que la quieran demandar, pues no les tiene miedo.

“No sabía y no me importa. Es más no creo que tenga sentido para mí ni para ustedes que estén en esa lista negra”, dice Daniela Parra.

Además, Daniela Parra le recomendó a la asesora legal de su hermana que “se ponga a trabajar” en vez de estar al pendiente de la vida de otros.

“A mí me parece que tiene mucho tiempo libre, mejor que se ponga a trabajar”, expresó Daniela Parra tajante.

Esto cuando se le mencionó que Olivia Rubio, abogada de Alexa Hoffman, ha recabado miles de videos y busca demandar a youtubers de otros países, incluida a ella

“Yo ando trabajando y no tengo tiempo para ni siquiera ver qué están haciendo”, señaló Daniela Parra.

Hace poco se dio a conocer que la abogada Olivia Rubio demandaría a los youtubers que hablaron sobre el caso de Héctor Parra y Alexa Hoffman, debido a que vulneraron a las víctimas.

Alexa Hoffman denunciará a su hermana, Daniela Parra, por revictimizarla

Olivia Rubio informó que su clienta, Alexa Hoffman, interpondrá una denuncia contra Daniela Parra, acusándola de revictimización.

En un video difundido por Sergio Mayer, Alexa Hoffman señala que ha guardado silencio sobre su hermana para protegerla, a pesar de que, supuestamente, también fue víctima de su padre.

“No sólo fui revictimizada por los medios, también por mi propia hermana, quien se ha convertido en un tentáculo de nuestro depredador”, expresa en la grabación.

La carta presentada en el video forma parte de las pruebas entregadas en el proceso judicial contra Héctor Parra.

En el texto se describen “comportamientos inapropiados” por parte de Héctor Parra hacia sus hijas, Alexa Hoffman y Daniela Parra.

“Siempre nos tocabas de maneras incorrectas, siempre ha habido una preferencia muy cañona por Daniela”, dice el escrito.

Hoy más que nunca te admiro más, por tu congruencia, resiliencia, pero sobre todo por tu valor de mantenerte firme en tu verdad. Estoy orgulloso de ti, Alexa Hoffman, mi respaldo y reconocimiento siempre, tu y todas las víctimas se lo merecen #JusticiaParaAlexa

La verdad tarde o… pic.twitter.com/JNKmrd1fHc — Sergio Mayer B. (@SergioMayerb) May 12, 2025

Héctor Parra se encuentra en la cárcel cumpliendo una sentencia de 10 años y 6 meses en prisión por el delito de corrupción de menores.