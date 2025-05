Alexa Hoffman -de 23 años de edad- está furiosa con los reporteros, a quienes llamó “porquería” durante una transmisión en vivo.

Las declaraciones de Alexa Hoffman tuvieron lugar en Welcome to Tendring News by Monick, programa de YouTube de Monick Huitrón.

Alexa Hoffman arremete contra los reporteros que quisieron entrar a su casa

En los últimos dos años Alexa Hoffman ha sido tema de controversia tras la demanda que interpuso contra su padre, Héctor Parra.

Lo que la ha llevado a estar en la mira de medios de comunicación y reporteros, de quienes criticó fuertemente su trabajo.

Alexa Hoffman (Instagram)

Durante su visita como invitada a Welcome to Tendring News by Monick, Alexa Hoffman contó una de sus experiencias con algunos reporteros.

Quienes, de acuerdo con la joven, intentaron entrar a su casa sin permiso.

Esto, pues al parecer iban en busca de algunas declaraciones.

Sin embargo, Alexa Hoffman contó que no lograron entrar por el simple hecho de que les cerró la puerta.

Momento en el programa donde la joven se mostró particularmente molesta.

Ya que comentó que su perrito, siendo una mascota tranquila, comenzó a ladrar a los reporteros.

Monick Huitrón comentó a modo de broma que a la próxima debía soltar a su perro.

Pero Alexa Hoffman respondió con un comentario que ya está siendo criticado en redes sociales: “No, mi perro no come porquerías”.

Alexa Hoffman y la denuncia a su hermana, Daniela Parra

El 11 de mayo de 2025 una nueva polémica inició entre Alexa Hoffman y su hermana mayor Daniela Parra.

Fue por medio de un video que Alexa Hoffman acusó a su hermana de ser el respaldo de su abusador, Héctor Parra.

En su discurso, la joven también señaló una revictimización por parte de su hermana, acusándola de aprovechar la situación para ganar empatía y dinero.

“Convertiste mi sufrimiento en un show que te da dinero y eso no se vale porque yo no te hubiera hecho lo mismo”, exclamó la joven.

De acuerdo con Alexa Hoffman, Daniela Parra también fue víctima de Héctor Parra, pero supuestamente prefirió apoyarlo a él.