Daniel Sosa en el Teatro Metropólitan anunció su show “Cosa Seria” para finales de este 2026, para que todos los fans puedan cerrar bien el año con el comediante.

Si te interesa ir a ver a Daniel Sosa en el Teatro Metropólitan, a continuación te daremos todos los detalles al respecto.

Daniel Sosa (@danielsosafado / Instagram)

Precios de Daniel Sosa en el Teatro Metropólitan

De momento no hay precios para Daniel Sosa en el Teatro Metropólitan; se espera que estos se revelen unas horas antes de que empiece la preventa.

Se espera que los precios para Daniel Sosa en el Teatro Metropólitan ronden entre los 800 pesos a los 2 mil pesos, dependiendo la zona en donde se quiera ver al comediante.

Esto tomando en cuenta anteriores eventos similares, tanto de humoristas, como conciertos de menor tamaño que se han llevado a cabo en el recinto.

Estaremos al pendiente de cualquier actualización acerca de los precios para el evento, así como de posibles cambios en lo que respecta al show y la venta de entradas.

Daniel Sosa (@danielsosafado / Instagram)

Fecha de Daniel Sosa en el Teatro Metropólitan

Daniel Sosa en el Teatro Metropólitan se presentará el próximo domingo 13 de diciembre de 2026 a las 7:00 p.m., con un show que rondará las dos horas.

Así la presentación de Daniel Sosa en el Teatro Metropólitan terminaría alrededor de las 9:00 p.m.; una hora bastante cómoda para los asistentes.

Hay posibilidad de que el inicio se retrase un poco debido a imprevistos de último momento, y que el comediante espere un poco a que se llene el recinto.

Lo cual podría acortar un poco el show “Cosa Seria” de dos horas a una hora y media, aún así la hora de finalización sería antes de las 10:00 p.m.

Daniel Sosa (Instagram/@danielsosafad)

Preventa de Daniel Sosa en el Teatro Metropólitan

La preventa para Daniel Sosa en el Teatro Metropólitan se llevará a cabo el 27 de mayo de 2026 a partir de las 10:00 a.m.

Esta preventa de Daniel Sosa en el Teatro Metropólitan será para clientes Banamex; la venta general se abrirá el 28 de mayo a las 10:00 a.m.

Los boletos estarán disponibles a través de la plataforma de Ticketmaster, así como en taquillas del recinto.

No se tiene planeada una segunda fecha para el show “Cosa Seria”; es posible que si la venta es buena haya una nueva presentación.