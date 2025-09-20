¿Qué pasó con Abelito en LCDLF 2025? Llamada con Daniel Sosa genera gran polémica en las redes sociales y es que creen que en realidad no obtuvo ningún premio.

Durante la gala del viernes 19 de septiembre de LCDLF 2025, Abelito encontró la Moneda del Destino por lo que pensó que tendría la oportunidad de hablar con su papá.

Abelito confiesa sentirse “tonto” tras llamada con Daniel Sosa en LCDLF 2025

Usuarios estallaron en contra de La Casa de los Famosos México 2025, luego de que Abelito -de 25 años de edad- confesó que se sintió como un tonto al creer que podría hablar con su papá.

Y es que al ser la última moneda del destino se había informado que el integrante que la encontrara tendría el beneficio de hablar con un ser querido.

Pero al final no fue así y es que Abelito terminó hablando con el comediante Daniel Sosa, sin embargo el influencer confesó que pensó que se trataba de su papá Abel Sáenz.

Abelito reveló que Daniel Sosa hablaba igual que su papá, por lo que creyó que se trataba de él y no dudo en gritar de emoción, pues era algo importante rumbo a la recta final del reality.

“Pensé que era mi papá, tiene la voz parecida en el teléfono, hablaba igual. Pensé que era mi jefe, no mames” Abelito

Pero al darse cuenta que esto no era así, Abelito se decepcionó y confesó que se sintió como un tonto.

“Quedé como un tonto, güey. Me emocioné en el teléfono y pensé que era él, su voz se parece tanto, pensé que estaba hablando desde el pueblo con la poca señal” Abelito

La decepción de Abelito fue evidente y es que con tristeza señaló que solo había sido el mensajero.

Y es que en realidad Daniel Sosa solo le pidió a Abelito que le mandará un mensaje a Guana y no le dijo nada a él, pese a que él había sido el ganador.

Se genera polémica en LCDLF 2025 por llamada de Abelito con Daniel Sosa

Esta situación generó gran polémica en redes sociales y no dudaron en criticar a los conductores de La Casa de los Famosos México 2025.

Y es que usuarios consideraron que habían jugado con los sentimientos de Abelito, ya que mostró gran euforia al encontrar la moneda con la esperanza de tener un beneficio sustancial.

Otros destacaron que Abelito no obtuvo ningún beneficio de la Moneda del Destino, mientras que otros integrantes sí.

Durante la dinámica, Abelito se mostró incómodo y expresó su desagrado al tener el rol de mensajero.

Incluso los compañeros de cuarto de Abelito trataron de animarlo, pues se quedó muy desilusionado con esta situación.