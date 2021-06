Daniel Bisogno revela que casi se muere en ‘Ventaneando’

Una tragedia estuvo a punto de suceder en ‘Ventaneando’ este lunes 7 de junio, pues minutos antes de iniciar el programa, Daniel Bisogno casi se muere.

Así lo reveló Pedro Sola y el mismo Daniel Bisogno, quienes contaron a detalle en redes sociales la apremiante situación que prácticamente hizo a ‘El Muñeco’ suplicar ayuda y reconocer:

En un video publicado a través de Twitter, Pedro Sola contó que cuando se preparaban para iniciar ‘Ventaneando’, Daniel Bisogno revisaba su celular y comía unas botanas.

El conductor no se dio cuenta que Daniel Bisogno se estaba ahogando, pero sí alguien en el foro, que corrió a ayudarlo.

Daniel Bisogno confirmó las palabras de Pedro Sola, detallando la horrible sensación que tuvo cuando la pasa se le atoró en la garganta.

“Casi me muero, público. Casi me muero, no sabe usted lo que sentí, no podía ni..., no me entraba aire por ningún lado. Horroroso”.

Daniel Bisogno