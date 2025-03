Daniel Bisogno murió a los 51 años de edad el día 20 de febrero de 2025; sin embargo, su hermano Alex Bisogno asegura que “sigue aquí”.

En una entrevista en el programa de radio, Fórmula Espectacular, Alex Bisogno contó que Daniel Bisogno le llamó por teléfono a Pati Chapoy recientemente.

Estas “llamadas fantasmas” ocurrieron 15 días después de la muerte de Daniel Bisogno, por lo que resultan inexplicables.

Pati Chapoy -de 75 años de edad- quedó en shock cuando, dos semanas después de la muerte de Daniel Bisogno, recibió llamadas del conductor.

La titular de Ventaneando estaba de viaje cuando, de manera inexplicable, encontró 3 llamadas perdidas del teléfono de Daniel Bisogno.

Dado que Alex Bisogno fue quien se quedó con el celular de Daniel Bisogno por seguridad, se pensó que él estaba haciendo una broma de mal gusto.

Sin embargo, el también conductor aclaró que el teléfono de Daniel Bisogno se encuentra apagado desde el día de su muerte .

“Yo me quedé con el celular de Daniel (…) lo tengo perfectamente guardado en mi casa. Hace unos días me habla Iyari González, la productora de Ventaneando, y me dice ‘Oye, dice Pati (Chapoy) que si necesitas algo porque tiene 3 llamadas perdidas del celular de Daniel (Bisogno)’.”

Alex Bisogno