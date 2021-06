Maribel Guardia tomó con diversión y agradecimiento los recientes memes que la proponen como la nueva imagen del ‘Chocolate Abuelita’.

Y es que, en las últimas semanas, usuarios en redes compararon la edad de Maribel Guardia y Sara García , quien es la icónica modelo del ‘Chocolate Abuelita’.

Resulta ser que, en la fotografía de Sara García plasmada en los empaques, la actriz tenía 62 años ; la edad actual de Maribel Guardia.

No obstante, las diferencias físicas entre ambas son evidentes.

Desde hace años, la “juventud inmortal” que presume Maribel Guardia ha sido aplaudida y cuestionada por el público.

A sus más de 60 años, la famosa luce una figura envidiable y que arrebata suspiros. Incluso, muchos le han pedido que “revele cuál es su truco” para mantenerse joven.

En entrevista para el programa ‘Hoy’, Maribel Guardia confesó que su estrategia para lucir radiante a sus 62 años , es mantenerse segura de sí misma y dejar a un lado los complejos.

“No creas que me cuido mucho, los años pasan, son irremediables y dejan la factura, si la seguridad que tengo ahora, la hubiera tenido a los 20, me hubiera comido al mundo, pero a los 20 me sentía fea. (…) Ahora soy mucho más segura, con todo y mis años y mis arrugas y todo soy súper feliz.”

Maribel Guardia