Cynthia Klitbo -de 58 años de edad- celebra que ya haya terminado “su mala racha” y ya le pagó a los “cuates” que le prestaron dinero.

A finales de 2024, Cynthia Klitbo reveló que le robaron todos sus ahorros y no tenía trabajo, por lo que pasaba por una situación económica complicada.

Por varios meses, Cynthia Klitbo tuvo problemas de dinero en lo que el banco investigaba el robo a sus cuentas y varios de sus amigos le prestaron dinero.

Tras esta mala racha, la actriz ya está trabajando y logró pagarle a todas las personas que se solidarizaron con ella en su peor momento.

En entrevista con el programa Hoy, Cynthia Klitbo reveló que ya está estable económicamente y por fin se liberó de sus deudas.

Cynthia Klitbo celebró que ya le haya podido pagar a “sus cuates” que le prestaron dinero y actualmente ya puede pagar los estudios de su hija.

La actriz narra que se encuentra trabajando arduamente, por lo que no tiene tiempo ni para distraerse.

Pero esta situación no le molesta, pues está feliz de poder seguir con su carrera y así poder pagar todos los gastos de la carrera de su hija, Elisa.

“Lo único que pasa es que ya no salgo ni a comer un taco, o sea, me la paso en mi trabajo. No, no puedo salir ni a una fiesta, no salgo ni al cine, pero no me molesta, porque me gusta tanto lo que hago"

Cynthia Klitbo