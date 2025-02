¿Cynthia Klitbo ha sido testigo de varios “milagros”? Confiesa cómo la suerte le ha sonreído con el dinero tras el robo que la dejó prácticamente sin ahorros.

A finales del 2024, Cynthia Klitbo -de 57 años de edad- sorprendió a sus seguidores al revelar que había sido víctima de robo cibernético y perdió su dinero.

Cynthia Klitbo confesó que lamentablemente cayó en el fraude y terminó dándole sus claves bancarias a los estafadores, quienes le robaron hasta el último peso.

En medio de la difícil situación económica que está atravesando, Cynthia Klitbo incluso se mostró dispuesta a ser conductora de Uber con tal de salir adelante.

Cynthia Klitbo, actriz. (Agencia México)

Cynthia Klitbo habla de los “milagros” que ha vivido tras perder sus ahorros

A unos días de haber iniciado el 2025, Cynthia Klitbo confesó que ha empezado a tener suerte con el dinero, luego de que fue víctima de fraude.

Durante su conversación con el programa de Telemundo “La mesa caliente”, Cynthia Klitbo se mostró positiva luego de vivir momentos muy estresantes por su situación económica.

Cynthia Klitbo empezó explicando que su declaración sobre ser conductora de Uber fue sacada de contexto.

Y no es que ella lo fuera hacer, sino que quería dejar en claro que estaría dispuesta a hacerlo con tal de salir adelante, ya que considera que no hay trabajo denigrante.

“Lo que yo digo es que si a mí me fuera necesario, hasta limpiar una casa, no hay trabajo, salvo que perjudiques a una persona, no hay trabajo que no sea honesto. Los artistas también tenemos altibajos económicos” Cynthia Klitbo

Cynthia Klitbo confesó que probablemente la investigación se tarde seis meses más porque es un proceso tardado.

“Ya pasaron los 90 días, fui al banco, y me dijeron que probablemente se tarden 6 meses más, por la investigación, ya saben a qué cuenta fue a dar (el dinero). Yo no me puedo quejar porque la gente de mi banco ha sido muy amable” Cynthia Klitbo

Sin embargo, Cynthia Klitbo confesó que ha tenido algunos milagros con el dinero, lo que le hace creer que todo va a estar bien.

“Cosas que me han pasado: Voy al banco, tenía un plazo fijo, con $2,700 dólares, y le dije al gerente que no me lo dejan tocar. Y me dice el gerente: ‘pero yo sí los puedo sacar y dártelos’. Y entonces me hablan y me dicen ‘oiga, el mantenimiento de su torre (departamento) no se ha pagado en dos meses, ¿cuánto es? $2,700 dólares’.” Cynthia Klitbo

También recordó cuando en una ocasión quiso pagar su comida con un billete de 10 dólares y el vendedor le dijo que era de colección.

Aunque no se lo quería regresar, al final lo tuvo que hacer y al investigar descubrió el billete que se encontraba valuado en 30 mil 704 pesos mexicanos .

Cynthia Klitbo ve esta clase de situaciones como una clara muestra de ayuda divina que ha recibido en estos momentos difíciles.

Tras el robo que la dejó sin dinero, Cynthia Klitbo ya tiene trabajo

Durante su conversación, Cynthia Klitbo se mostró feliz de que ya tiene trabajo y muy pronto comenzará con las grabaciones de una película.

Y es que no solo tiene un proyecto a la vista, sino que Cynthia Klitbo se mostró feliz de que rápidamente pudo conseguir trabajo en varias producciones.

“Me han pasado muchos milagros. Yo levanté teléfonos y empiezo película en dos semanas. Empiezo telenovela en México con Lucero Suárez, estoy muy contenta, arranco el 24 de febrero. Tengo otra película” Cynthia Klitbo

Al respecto, Cynthia Klitbo destacó que tras el robo que vivió ella fue la que empezó a moverse para conseguir trabajo.

“Lo que hice fue levantar los teléfonos porque no me espero a que me den trabajo, yo me lo consigo (…) y me dicen: ‘¿Cómo les dices así?’ Pues así: ‘Necesito chamba’” Cynthia Klitbo

Cynthia Klitbo también confesó que ha recibido el apoyo de colegas, por lo que no dudo en agradecerles.

“Me voy con Aylin Mujica a hacer un evento. Un amigo que salió por Instagram, gente por Instagram lindísima. Me llamó muchas personas para decirme que me echaban la mano. Les agradezco infinitamente” Cynthia Klitbo