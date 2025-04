¿Wendy Guevara le ofreció dinero a Cynthia Klitbo? La actriz recuerda que la influencer fue de las pocas personas que le brindó su ayuda cuando perdió todos sus ahorros.

Aunque Cynthia Klitbo -de 58 años de edad- ya ha dejado atrás la crisis económica a la que se enfrentó no deja de agradecer el apoyo que recibió en esos difíciles momentos.

Y es que Wendy Guevara -de 31 años de edad- no dudo en ofrecerle dinero y mostrarle que la podía ayudar en cualquier cosa que necesitará.

A finales del año pasado Cynthia Klitbo alarmó a sus seguidores al revelar que fue víctima de robo y perdió todos sus ahorros.

Debido a esta circunstancia, Cynthia Klitbo se enfrentó a una crisis económica pero afortunadamente recibió al apoyo de algunas personas, tal fue el caso de Wendy Guevara.

Así lo dio a conocer Cynthia Klitbo en entrevista para el programa Hoy, donde se mostró agradecida con Wendy Guevara por haberle ofrecido dinero cuando perdió sus ahorros.

“Pero de ‘dime cuánto necesitas’, ya mira gracias a Dios vamos saliendo ya estamos con chamba, ya empezó a caer todo y Dios aprieta, pero no ahorca”

Cynthia Klitbo recordó que Wendy Guevara le caía muy bien desde antes que le ofreciera apoyo económico.

Y es que en su conversación, Cynthia Klitbo reconoció que veía los videos que compartía Wendy Guevara en sus redes sociales.

Cynthia Klitbo destacó que Wendy Guevara es una gran persona, pues se mostró dispuesta a ayudarla en los difíciles momentos que atravesó.

“Me cae muy bien de antes, yo a ella la seguía desde que ‘Estamos perdidas’ era la que me hacía reír en la pandemia, soy fan de Wendy Guevara porque es un gran ser humano, es una muy linda persona”

Aunque si vivió momentos muy complicados, Cynthia Klitbo confesó que poco a poco su situación ha ido mejorando.

Cynthia Klitbo destacó que algo le ayudó a ella para superar la crisis económica es que nunca se quedó con los brazos cruzados.

Y es que Cynthia Klitbo puntualizó que en esta vida es importante afrontar las complicaciones que se presentan, ya sea cuando estás arriba o abajo.

Cynthia Klitbo destacó que pudo salir de los complicados momentos que vivió gracias al apoyo que recibió de sus seres queridos.

“Gracias a la gente que estuvo conmigo, que me apoyo, porque tuve grandes amigos, a la gente que me apapacho, me contuvo”

Cynthia Klitbo