Un fan de Bárbara de Regil de 38 años de edad, la ve como una imagen milagrosa y decidió tatuarse su rostro en el brazo, pero ¿qué dijo la actriz?

En un photodump que Bárbara de Regil subió a Instagram mostró el tatuaje que el fan se hizo con su cara, pero su reacción está dando mucho de qué hablar.

Fan de Bárbara de Regil se tatuó su rostro y así reaccionó la actriz

Muchos ubican a Bárbara de Regil por hacer el papel de Rosario Tijeras en sus cuatro temporadas, siendo que el fanatismo llega a un nivel alto al tatuarse el rostro de la actriz.

En un photo dump que Bárbara de Regil compartió en Instagram con el texto “un poco de lo último que viví estos días” la actriz mostró el mensaje que le llegó de un fan el 2 de julio.

Bárbara de Regil, actriz. (@barbaraderegil)

En este se mostraba un brazo donde se tatuaron su cara con el mensaje que explicaba que la veía como un Santo, por ello decidió tatuarse para tener su protección.

“Hola Bárbara [de Regil] mi humilde homenaje para vos, te admiro y te deseo muchos éxitos, saludos desde Argentina, el tatuaje me lo hice el año pasado. Te Amo. Me cuida y me protege como mi santo”. Fan de Bárbara de Regil

A pesar de que Bárbara de Regil compartió el detalle que tuvo el fan con ella, ha llamado la atención que la actriz no dijo más del tatuaje que se hicieron con su cara.

Tatuaje que fan de Bárbara de Regil se hizo. (@barbaraderegil)

Y es que en la descripción de este photo dump, Bárbara de Regil se enfocó más en describir como su esposo, Fernando Schoenwald, iba a reaccionar a una foto “muy íntima” que había subido de él.

Fue así que Bárbara de Regil aunque sí subió el tatuaje que se hicieron, prefirió no agregar nada a la imagen, lo que está causando escándalo porque en otros momentos sí ha reaccionado.

¿No le gustó el tatuaje? Bárbara de Regil sí reacciona a los tatuajes de su cara que sus fans se hacen

El que Bárbara de Regil haya compartido que un fan se tatuó su cara, pero no haya reaccionado ni con un emoji a este homenaje está causando escándalo porque en otras ocasiones sí reacciona.

Fue en 2023 que Bárbara de Regil hizo dúo con el estudio de tatuajes Yayo, donde un fan se tatuó una de las imágenes más representativas de Rosario Tijeras.

En esta reacción, Bárbara de Regil reaccionó con un corazón al fan y emocionada por el detalle que tuvo.