A Bárbara de Regil le molestaron las declaraciones misóginas de Javier ‘Chicharito’ Hernández; sin embargo, no cree que sea motivo para lincharlo.

Asimismo, la actriz dijo no creer que las mujeres deban tomar ese rol desde el lugar que marcó el futbolista.

“A mí no me gustó su mensaje. En general, no me gustaría atacarlo, pero sí, a mí no me gustó su mensaje. Todo lo que dijo no lo creo y no creo que las mujeres debamos de tomar ese rol desde ese lugar”

Bárbara de Regil