Es oficial, la película de terror Good Boy, protagonizada por un misterioso perro, sí tendrá estreno en cines de México.

Por lo que los fans del cine de terror podrán disfrutar del estreno de Good Boy en México a través de Cinépolis y Cinemex que ya tiene fecha oficial.

Esta es la fecha de estreno oficial para el estreno de Good Boy en México a través de Cinépolis y Cinemex

A través de sus redes sociales, las cadenas de salas de cines, Cinépolis y Cinemex ha hecho oficial el estreno de Good Boy en México, la esperada película de terror llegará a nuestro país en:

Estreno: Octubre 2025

Pese a que aún no hay fecha precisa con el día para el estreno de Good Boy en México, la confirmación de la llegada de la película a Cinépolis y Cinemex ya emociona a los fans del género.

Cuando el miedo acecha en rincones que solo él puede ver. #GoodBoy, una casa embrujada contada desde sus ojos, donde lo sobrenatural invade lo cotidiano. Estreno, octubre 2025. pic.twitter.com/wJESLAOOrC — Cinemex (@Cinemex) September 16, 2025

¿Cuándo es la preventa de boletos para Good Boy en México a través de Cinépolis y Cinemex?

Tras confirmarse el estreno de Good Boy en México a través de Cinépolis y Cinemex, los fans ya se preguntan sobre la preventa de boletos.

Por ahora, te contamos que no se han dado a conocer los detalles para la preventa de boletos de Good Boy en México a través de Cinépolis y Cinemex.

Se espera que Cinépolis y Cinemex pronto den más detalles conforme se acerque la fecha de estreno de Good Boy en México.

🐶😨 Un cachorro y dueño buscaban un nuevo comienzo. Lo que encontraron fue un terror ancestral. Ahora este lomito deberá intentar proteger a su dueño de estas fuerzas sobrenaturales. ¿Qué te pareció el tráiler de #GoodBoy? pic.twitter.com/oi2nY3rmCa — Cinépolis (@Cinepolis) September 16, 2025

¿Qué precio tendrán los boletos para el estreno de Good Boy en México a través de Cinépolis y Cinemex?

Para el estreno de Good Boy en México a través de Cinépolis y Cinemex el precio de boletos será regular, al ser una función de cartelera.

Por lo que el precio de boletos para el estreno de Good Boy dependerá del formato y tu complejo favorito de Cinépolis y Cinemex.

Acá te estaremos actualizando todos los detalles en el marco del estreno de Good Boy de Cinépolis y Cinemex.