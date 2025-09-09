Ante las grandes expectativas que ha generado la película independiente de horror Good Boy, ahora se rumora que llegaría con su estreno a la famosa plataforma de streaming Netflix México.

Por lo que ya hasta habría fecha de estreno oficial para Good Boy en Netflix México; acá te contamos lo que sabemos de la esperada película.

Esta sería fecha de estreno oficial para la película Good Boy en Netflix México

A través de redes sociales, se dice que Netflix ya tendría fecha de estreno oficial en México para la esperada película de horror Good Boy, pues llegaría a la plataforma de streaming en este día:

Fecha de estreno: 3 de octubre 2025

Sin embargo, por ahora esta fecha de estreno para la película Good Boy en Netflix México solo es un rumor.

Pues por ahora la plataforma de streaming Netflix en México no ha hecho anunció de manera oficial para estrenar en su catálogo la película de horror Good Boy.

Good Boy (Shudder)

Estreno de Good Boy en México aún no es seguro, pues la película de horror primero tendría su llegada en cines

Ante los rumores de que Good Boy en México tendría su estreno a través de la plataforma de streaming Netflix, la realidad es que antes de que suceda la película llegaría primero a cines.

Pues luego de que la película Good Boy se viralizó y ahora todos la quiero ver.

La distribuidora Shudder concreto su estreno en cines, tras adquirir los derechos de Good Boy para estrenarla en cines.

Con ello, Good Boy ya precisó su estreno en la pantalla grande, pero solo para algunas regiones, las cuales serán en:

Estados Unidos

Canadá

Reino Unido

Irlanda

Australia

Nueva Zelanda

En el caso de México, la película independiente Good Boy no tiene fecha aún para su estreno en cines del país.

Sin embargo, se dice que el estreno en cines de Good Boy en México sería a finales del año 2025 o comienzos del 2026.

Pese a esta información, hasta el momento, no existe de manera oficial el estreno de la película Good Boy en México, tanto en cines como en Netflix.