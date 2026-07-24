Cristián de la Fuente acudió a una audiencia en la Ciudad de México, donde un juez resolvió vincular a proceso al presunto responsable del robo de su motocicleta.

El vehículo de Cristián de la Fuente fue sustraído hace algunos meses frente al Teatro San Rafael, caso que derivó en una investigación cuya primera etapa judicial concluyó con la decisión del juzgador.

Aunque el imputado no permanecerá en prisión preventiva, deberá cumplir diversas medidas cautelares mientras continúa el proceso y se desarrolla la investigación complementaria del caso.

Cristián de la Fuente confía en que el proceso permita esclarecer el robo de su motocicleta

Al finalizar la audiencia, Cristián De la Fuente expresó su satisfacción y reconoció el trabajo realizado por su equipo jurídico para reunir las pruebas presentadas ante el juez.

La abogada Gladys Cano explicó que la autoridad encontró elementos suficientes para iniciar el proceso penal y dar seguimiento a la investigación complementaria correspondiente.

Le roban su moto al actor Cristián de la Fuente (Eduardo Díaz)

La defensa precisó que el acusado permanecerá en libertad siempre que cumpla con las medidas cautelares, entre ellas la firma periódica para garantizar su comparecencia judicial.

El actor reconoció que reencontrarse con el presunto responsable le generó sentimientos de enojo e impotencia, aunque reiteró su intención de llegar hasta las últimas consecuencias.

Asimismo, Cristián de la Fuente afirmó que recibió recomendaciones para abandonar el caso por motivos de seguridad, debido a que el acusado conocería información relacionada con su vida personal.

Pese a ello, sostuvo que decidió continuar el procedimiento porque considera importante confiar en las instituciones y permitir que la justicia determine las responsabilidades correspondientes.

El juez otorgó un mes para concluir la investigación complementaria, periodo en el que el Ministerio Público y la defensa podrán aportar nuevas pruebas antes de la siguiente etapa.