Cristián de la Fuente conoció al hombre que le robó la moto en CDMX a inicios de 2026, afuera del Teatro San Rafael.

Han pasado cuatro meses desde que Cristián de la Fuente denunció que le habían robado su moto en calles de la alcaldía Cuauhtémoc.

Cristián de la Fuente conoció al hombre que le robó su moto

En entrevista con varios medios, Cristián de la Fuente reveló que tuvo una audiencia con el sujeto que le robó su moto en marzo de 2026.

El actor mencionó que el presunto ladrón de su moto está libre, ya que el delito no requería prisión oficiosa.

“Conocí a la persona que me robó la moto porque lo citaron a declarar en calidad de imputado, pero está libre” Cristián de la Fuente

Cristian de la Fuente (Instagram/@iamdelafuente)

“Lo conocí, lo vi. Él me vio, así que si me pasa algo, fue él”, dijo Cristián de la Fuente sobre el encuentro con el hombre que le robó.

El presunto ladrón de la moto de Cristián de la Fuente pidió 10 días para que su abogado estudie el caso.

Será a finales de julio cuando se realizase otra audiencia por el robo de la moto de Cristián de la Fuente: “Fue algo increíble ver a los ojos a la persona que me robó”

Cristián de la Fuente espera que el ladrón de su moto sea encarcelado

Aunque las autoridades infieren que este sujeto robó la moto de Cristián de la Fuente, podrían buscar un acuerdo reparatorio para que no ingrese a la cárcel.

Cristián de la Fuente explica que si el delincuente le paga su vehículo, este puede continuar en libertad y se acaba el caso.

Pero, si no paga, iría a prisión, ya que está cumpliendo libertad condicional por otro robo.

“Si él me paga el valor de la moto, se va libre. Si él no me paga la moto, se va preso. Porque actualmente él está cumpliendo una condena de firma porque ya se había robado otra moto” Cristián de la Fuente

Cristián de la Fuente expresó que no estaba de acuerdo con que el ladrón de su moto esté libre, pues pude que no pague el costo total de su vehículo.