La actriz Verónica Castro de 72 años de edad, fue cuestionada por dichos de Yolanda Andrade y la llevó a entrar en conflicto con reportera de un medio conocido por su polémica.

Verónica Castro se vio entre la espada y la pared cuando una reportera le cuestionó de sus escándalos, pero la actriz estalló llamándola “negativa” por sus preguntas cizañosas.

Verónica Castro explota contra reportera por preguntas sobre Yolanda Andrade

Hubo conflicto en una entrevista que Verónica Castro tuvo con algunos reporteros en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) luego de que le preguntaron sobre Yolanda Andrade.

Desde que Yolanda Andrade destapó la supuesta relación que tuvo con Verónica Castro asegurando que hasta ritual matrimonial hubo, se les ha cuestionado a ambas sobre el tema.

Yolanda Andrade, conductora. (@MontseYJoe)

Sin embargo, el tema ha cambiado de ángulo desde que Yolanda Andrade se enfermó, acusando que “una brujita” le hizo daño y que le pidió la dejara en paz.

Pese a que la conductora nunca mencionó a Verónica Castro, una reportera en el aeropuerto le cuestionó a la actriz retirada sobre los dichos y entonces la famosa estalló.

Y es que Verónica Castro tachó de negativa a la reportera del polémico programa de Productora 69 en YouTube, asegurando que era algo que se le veía en la cara.

“Gente como ella que siempre está necia en lo mismo, en las necedades de cosas feas, de cosas antiguas, siempre es lo mismo. Ella es una persona negativa mira ¡vele la cara!”. Verónica Castro, actriz.

Esto además de que en la intervención anterior que tuvo la reportera le preguntó sobre la demanda que la famosa dijo pondría a menores por difamarla en 2022.

Por otra parte, Verónica Castro encaró a la reportera “a ti no tengo nada que aclararte”, asegurando que si quería saber algo de Yolanda Andrade debía preguntárselo a ella.