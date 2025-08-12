¿La enfermedad de Yolanda Andrade -de 53 años de edad- la unió con Verónica Castro? Revelan que las conductoras se encuentran unidas en este difícil momento.

Luego de todos los dimes y diretes, Verónica Castro -de 72 años de edad- habría decidido dejar atrás sus problemas con Yolanda Andrade para apoyarla durante su enfermedad.

¿Yolanda Andrade y Verónica Castro ya son amigas? La enfermedad de la conductora las habría unido

Sin querer brindar muchos detalles, Yolanda Andrade reveló que cuenta con 2 diagnósticos diferentes de enfermedades degenerativas.

Consuelo Duval / Yolanda Andrade (Especial)

Pese al complicado panorama, Yolanda Andrade contaría con el apoyo de sus seres queridos, incluido el de Verónica Castro, con quien se ha vuelto a acercar después de su enfermedad.

Así lo dio a conocer una fuerte cercana a TVyNotas, donde señaló que Yolanda Andrade y Verónica Castro habían dejado atrás sus problemas y ahora se encontrarían unidas.

De acuerdo con la fuente, Verónica Castro fue la primera en dar el primer paso cuando se enteró que Yolanda Andrade se encontraba enferma.

Aunque algunas declaraciones de Yolanda Andrade lastimaron a Verónica Castro, la conductora no dudo en comunicarse con ella para saber cómo estaba y cómo la podía ayudar.

Sin reclamarle nada sobre sus declaraciones del pasado, Verónica Castro se limitó a ofrecer su apoyo a Yolanda Andrade.

Verónica Castro incluso le habría proporcionado a Yolanda Andrade contactos y doctores que la podían ayudar en estos momentos.

Por su parte, Yolanda Andrade se siente muy agradecida del apoyo que ha recibido de Verónica Castro y actualmente se mantienen en constante comunicación.

Verónica Castro, conductora. (Edgar Negrete Lira / Cuartoscuro)

Así habría sido el reencuentro entre Yolanda Andrade y Verónica Castro

La fuente le señaló a TVNotas que Yolanda Andrade y Verónica Castro se reunieron y en esa plática se pidieron perdón por todo lo que había pasado.

En esa reunión hubo muchas lágrimas, pero al final Yolanda Andrade y Verónica Castro lograron dejar atrás todas sus diferencias.

Según la fuente, Yolanda Andrade y Verónica Castro se mantienen pendiente la una de la otra.

Incluso Yolanda Andrade y Verónica Castro se frecuentan ya que viven por la misma zona en la CDMX y cuando ambas se encuentran ahí no dudan en verse.

La fuente destacó que fue en 2020 cuando Yolanda Andrade y Verónica Castro tuvieron un primer acercamiento y empezaron a hablar, pero fue a raíz de la enfermedad de la conductora que se unieron más.

De acuerdo con la fuente, actualmente la relación entre Yolanda Andrade y Verónica Castro se encuentra mejor que nunca.

Y es que Verónica Castro sabe que Yolanda Andrade es una persona muy importante en su vida, por lo que no dudo en acercarse ahora que no se encuentra pasando un gran momento.

Cabe recordar que el enojo de Verónica Castro ocurrió cuando Yolanda Andrade confesó que se había casado y de inmediato surgió su nombre.

Verónica Castro desmintió esta información, lo que generó un distanciamiento con Yolanda Andrade.

Sin embargo, tal parece que Yolanda Andrade y Verónica Castro han decidido dejar atrás todas sus diferencias y unirse en este momento.