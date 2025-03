Crista Montes, mamá de Gala Montes, niega haber negociado un millón de pesos para concederle una entrevista a Adrián Marcelo.

Fue el pasado 8 de marzo cuando el youtuber publicó en su cuenta de X (Twitter) una jugosa oferta para la mamá de la actriz.

Ofreciéndole a Crista Montes 350 mil pesos para dejarse entrevistar por él.

Esto después de publicar una serie de tuits en los que violentó de nueva cuenta a Gala Montes -de 24 años de edad- en el marco del Día Internacional de la Mujer.

Adrián Marcelo -de 34 años de edad- fue rechazado por Crista Montes pese haberle ofrecido una fuerte suma de dinero.

Crista Montes reclama que no fue invitada al concierto de su hija, Gala Montes: “Se nota el maltrato que se le dio”

Sin embargo, en diferentes medio se dio a entender que la mamá de Gala Montes no solo había aceptado dar la entrevista al youtuber.

Sino que hasta había negociado con Adrián Marcelo que el pago fuera de 1 millón de pesos.

Información que Crista Montes ya salió a desmentir con un video en su cuenta de Instagram, dejando en claro que ella ni siquiera había comentado nada al respecto.

“¡Cómo son choreros!“, dijo la mamá de Gala Montes ante la ola de desinformación que empezó a circular de ella y su supuesto contacto con Adrián Marcelo.

Pues, efectivamente, esta sería la primera vez desde la propuesta del youtuber que Crista Montes se pronuncia al respecto.

No es cierto, yo ni he abierto la boca y ya están asegurando. Híjole, no. De verdad, qué impresión. ¡Cómo son choreros!

Crista Montes