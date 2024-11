Gala Montes -de 24 años de edad- tuvo una entrevista con Yordi Rosado para hablar de su mamá Crista Montes, su bisexualidad y más temas polémicos.

Luego de quedar en tercer lugar de La Casa de los Famosos 2024 y enfrentar a Adrián Marcelo hasta su expulsión, el nombre de Gala Montes cobró relevancia en medios de comunicación.

Aún más porque, antes del reality show, Gala Montes había tenido un fuerte pleito con su mamá, Crista Montes, y la actriz Bárbara Islas.

La entrevista de Gala Montes con Yordi Rosado en YouTube duró poco más de 2 horas, por lo que aquí te resumimos las 8 confesiones más polémicas:

Gala Montes niega relación con Karime Pindter Gala Montes habla de las adicciones de su papá Gala Montes descubrió su bisexualidad desde que era una niña Gala Montes llama “divorcio” a lo que sucedió con su mamá Crista Montes El dinero fue lo que detonó la pelea de Gala Montes con su mamá Crista Montes Gala Montes abrazó a su mamá después de La Casa de los Famosos 2024 por “lástima” Gala Montes creyó que se llevaría bien con Adrián Marcelo por su sentido del humor Gala Montes terminó decepcionada de Briggitte Bozzo y hoy la quiere lejos

Gala Montes niega relación con Karime Pindter, ni siquiera han salido juntas

Gala Montes arrancó la entrevista con Yordi Rosado con el tema de Karime Pindter -de 31 años de edad- con quien ha sido relacionada sentimentalmente desde La Casa de los Famosos 2024.

Al respecto, Gala Montes aseguró que “no estamos ocultando nada”, pues a pesar de lo mucho que se quieren y extrañan, no han salido juntas desde el final del reality show.

Esto no quiere decir que el amor no sea sincero entre ellas; en realidad, tanto trabajo ha impedido que Gala Montes y Karime Pindter salgan incluso como amigas.

A pesar de esto, Gala Montes aceptó que, si fuera por ella, ya le habría puesto fecha al inicio de una relación.

“Por mi, yo le ponía fecha, pero la verdad estamos experimentando (...) las dos estamos conociendo gente”, declaró Gala Montes.

Gala Montes y Karime Pindter (Gala Montes Instagram @galamontes)

Gala Montes habla de las adicciones de su papá

Gala Montes habló de su papá, de quien poco se sabe hasta el momento porque el hombre no figura en la familia desde que la actriz tenía 4 años de edad.

Dado el alcoholismo del papá de Gala Montes, dejó de ver a sus hijas desde hace años; Crista Montes -mamá de Gala Montes- siempre habló mal de él frente a las niñas.

“Mi papá tiene una enfermedad, va a doble A. Mi mamá siempre nos habló mal de mi papá”, recordó Gala Montes.

Como pocos lo sabían, Gala Montes declaró que su canción ‘El Patrón’ está inspirada en la relación con su papá.

Gala Montes descubrió su bisexualidad desde que era una niña

Gala Montes recordó su época de adolescente, cuando le gustaba ser emo y vestirse negro: “Parecía hombre desde chiquita”.

Estas confesiones orillaron a Yordi Rosado a hablar de la bisexualidad de Gala Montes, preguntándole a la actriz desde cuándo descubrió que le gustaban las mujeres.

“Desde chiquita me gustaron las niñas, como desde la primaria (...) pensé que estaba mal”, dijo Gala Montes.

“Mi plan era morirme sin decirlo, por mi mamá. Mi plan de vida era (...) ya cuando se muera mi mamá saldré del closet" Gala Montes

Sobre este tema, Gala Montes también confesó que nunca habló de su bisexualidad con Crista Montes; su mamá se enteró en redes sociales en medio del pleito que protagonizaron.

Gala Montes en entrevista con Yordi Rosado (@yordirosadooficial)

Gala Montes llama “divorcio” a lo que sucedió con su mamá Crista Montes

Gala Montes aún se escucha herida cuando habla de su mamá Crista Montes y el “divorcio” que tuvo de ella.

En entrevista con Yordi Rosado, Gala Montes recordó la nota que su mamá vendió a TVNotas después de vivir el año más difícil de su relación.

“Yo no quería que se hiciera público (...) lo último que quería es que la gente opine”, declaró Gala Montes.

Años antes, cuando Gala Montes trabajaba en la serie El Señor de los Cielos, su mamá Crista Montes fue diagnosticada con cáncer y se volvieron inseparables.

Sin embargo, en el 2023, Gala Montes y su mamá empezaron a tener problemas por el dinero de la actriz, mismos que terminaron distanciándolas.

“Entendí muchas cosas hasta que me divorcié de mi mamá”, expresó Gala Montes.

Gala Montes y Crista Montes. (@sargentomatute / Instagram)

El dinero fue lo que detonó la pelea de Gala Montes con su mamá Crista Montes

Antes de que la pelea entre Gala Montes y su mamá Crista Montes se hiciera pública, hubo una llamada telefónica que rompió la relación.

La actriz estaba en Canadá trabajando cuando le dejó claro a su mamá que el dinero que estaba gastando, era sólo de ella porque era quien lo trabajaba.

“Ahí se rompió la relación con mi mamá (...) me había robado muchísimo dinero”, contó Gala Montes.

“Me empiezo ya a meter un poco más en las finanzas, porque yo no sabía ni cuánto ganaba (...) mi mamá quería la mitad (del dinero) y empezó la manipulación.” Gala Montes

Gala Montes con su mamá, Crista Montes. (Agencia México)

Gala Montes abrazó a su mamá después de La Casa de los Famosos 2024 por “lástima”

A su salida de La Casa de los Famosos 2024, donde Gala Montes ganó el tercer lugar, Crista Montes estaba esperándola afuera para abrazarla.

Aunque parecía que el abrazo había sido sincero, hoy Gala Montes confiesa que sólo lo hizo por “lástima” hacia su mamá.

“Yo solo la abracé pues porque es mi mamá y no le iba a hacer un desplante, no le he vuelto a escribir ni pienso escribirle.” Gala Montes

Gala Montes se reúne con su mamá al salir de La Casa de los Famosos 2024 (Tomada de video)

Gala Montes entró a La Casa de los Famosos 2024 por “lana rápida”

Algo que pocos sabían es que Gala Montes iba a entrar a La Casa de los Famosos desde la primera temporada; sin embargo, el dinero impidió que se concretara el proyecto.

Para la segunda edición fue destino, pues la intención de Gala Montes era obtener “lana rápida” y estar en el ojo del público para impulsar su carrera como cantante.

Además de “ya no ver a mi mamá y descansar” (...) quería unas vacaciones pagadas, confesó.

Gala Montes en entrevista con Yordi Rosado (@yordirosadooficial)

Gala Montes creyó que se llevaría bien con Adrián Marcelo por su sentido del humor

La relación de Gala Montes y Adrián Marcelo puso de cabeza La Casa de los Famosos 2024, pues la actriz nunca dejó de enfrentar su comportamiento violento y para exigirle un alto.

Sin embargo, Gala Montes tenía una idea muy distinta al inicio del reality show, pues incluso pensó que se llevaría bien con Adrián Marcelo por su sentido del humor “similar”.

“Así me gusta relacionarme con la gente, a mi no me espanta que una persona juegue con chistes machistas (...) el problema es cuando esos chistes son tu realidad. Ya cuando no da risa, no está bien”. Gala Montes

En la entrevista con Yordi Rosado, Gala Montes reiteró que en Adrián Marcelo veía muchas actitudes tóxicas de su mamá, por lo que supo de inmediato que debía huir de él.

“De pronto algo sucedió, yo creo su abstinencia a la mota lo hizo volverse loco”, declaró la famosa.

Adrián Marcelo y Gala Montes (Captura de video)

Gala Montes terminó decepcionada de Briggitte Bozzo y hoy la quiere lejos

Gala Montes finalizó la entrevista con Yordi Rosado hablando de Briggitte Bozzo, a quien en reiteradas ocasiones la llamó “hermana menor”.

Actualmente, la relación de ambas actrices está rota, luego de que Gala Montes escuchara y se enterara de acciones de Briggitte Bozzo que la lastimaban.

“Hay un vínculo especial (...) ya no puedo seguir protegiendo las cosas que dices porque me lastiman. Con Briggitte no hasta que trabaje algunas cosas en su persona (...) me hace daño, no es muy inteligente en sus palabras.” Gala Montes