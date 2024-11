Crista Montes -de 55 años de edad- explota contra su hija Gala Montes y la llama “malagradecida e ingrata hija”, luego de que la actriz la nombrara ‘satanás’ y acusara de robo.

La rencillas siguen entre Gala Montes -de 24 años de edad- y su madre continúan, pues recientemente la señaló de robarle y aclara que siguen distanciadas.

Estas declaraciones molestaron a Crista Montes, quien hizo un en vivo para arremeter contra Gala Montes.

Gala Montes reveló en una entrevista con Yordi Rosado -de 53 años de edad- que su madre le había robado dinero tras ingresar a La Casa de los Famosos 2024.

La actriz ha contado la mala relación que ha tenido con Crista Montes, tras pedirle que dejara ser su manager e incluso la ha llamado ‘satanás’.

¿Gala Montes abandonó a su mamá? Crista Montes ya no es su mánager y la acusa de golpearla

Aunque Gala Montes y su mamá se reencontraron en el final de La Casa de los Famosos 2024, su relación está peor.

Crista Montes realizó un en vivo para hablar de las declaraciones de Gala Montes con Yordi Rosado y la señaló de ser una mala hija, además de lastimarla con sus declaraciones.

“No sé qué acciones tomar. Nada más quiero decirles que de esa entrevista, todo lo acomoda a su conveniencia (Gala Montes) y no se vale (...) ahora que entró a La Casa de los Famosos y dijo que estaba educada por Satán, que poca abuela tiene de decir eso”

La mamá de Gala Montes le reprochó por llamarla ‘satán’ y criticó su tratamiento psicológico, asegurando que no le sirvió de nada.

“Yo no sé qué va hacer con su psicóloga, o sea, si fuera un grupo, sí le dirían oye: ‘¿Ye has puesto a pensar qué dice tu mamá al sentir eso? ¿Te has puesto a pensar que piensa tú mamá cuando oye eso?’”

Crista Montes