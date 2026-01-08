Cositas compartió una foto con IA abrazando a un hombre musculoso y sus seguidores la criticaron.
Alma Gómez Fuentes, conocida como Cositas, compartió una curiosa foto en Instagram el pasado 27 de diciembre, la cual provocó que ‘cancelaran’ a la maestra de manualidades.
Cositas aclara el escándalo que generó su foto hecha con IA
La foto que compartió Cositas escandalizó a muchos, pues aparece abrazando a un hombre musculoso con la descripción: “Increíble cómo pasa el tiempo, cómo han crecido mis niños”.
Aunque muchos se tomaron con humor la foto de Cositas, otros le expresaron que el contenido no era apropiado, pues había niños que la seguían.
Cositas dio una entrevista en el programa De Primera Mano donde aclaró que todo se trató de una broma y no esperaba que la criticaran.
“Nunca me imaginé que hubiera tanta controversia por algo que salió de un juego. Desde que que descubrí esta maravilla de la inteligencia artificial, me he permitido experimentar y jugar”Cositas
La maestra de manualidades expresó que desde que aprendió a usar la inteligencia artificial, le gusta compartir diversos videos generados con esta herramienta.
Aclara que su intención no era molestar a sus seguidores, pero le llamó la atención que esta publicación generó más likes que su contenido habitual.
“Empecé a recibir tantos comentarios, unos sorprendidos, unos dudan que yo hubiera subido este material y yo escribí un texto para expresarle a todos mis niños que no era mi intención faltarles al respeto”Cositas
Cositas se disculpó con sus seguidores por el video y aclaró que sólo buscaba ser graciosa, pero, aclaró que la interpretación que le dé cada quien no es su responsabilidad.
Cositas aprovechó que la fundaron para hacer una broma del Día de los Inocentes
Tras la funa por su publicación, Cositas aprovechó el escándalo e hizo una broma del Día de los Inocentes.
Cositas compartió un comunicado donde aseguraba que tras publicar su video junto a un hombre musculoso, le habían quitado sus redes sociales.
“Debido a mi publicación hecha el pasado 27 de diciembre, he sido criticada y acusa de ser irrespetuosa, y de no cumplir con los lineamientos del personaje llamado ‘Cositas’, por lo que he sido sancionada y obligada a cancelar todas mis redes sociales”Cositas
Los fans de Cositas comenzaron a poner mensajes de apoyo y algunas bromas; mientras que otros captaron de inmediato que se trataba de una broma.
La bora de Cositas sí asustó a muchos de sus “niños”, quienes expresaron su tristeza ante la posible desaparición del personaje de Cositas.
Al final, Cositas aclaró que todo era una broma: “No puede resistir el hacer una broma en el Día de los Santos Inocentes ¿Me perdonas?”.