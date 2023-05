MasterChef Celebrity 2023 comenzó hoy 14 de mayo con 20 personalidades famosas en México, pero Cositas se llevó el primer lugar en memes por su tan rápido incidente.

Apenas comenzaba Alma Gómez ‘Cositas’ a picar los ingredientes para el platillo del equipo rojo y se cortó, y peor aún ni cuenta se dio hasta que vio a paramédicos a lado suyo.

Está accidente de Cositas llevó a que en redes sociales le llovieran los memes por no seguir sus consejos y elegir las tijeras con punta redonda.

Cositas se corta en MasterChef Celebrity 2023 y los memes le recordaron su mayor consejo

MasterChef Celebrity 2023 comenzó este 14 de mayo, pero el accidente se presentó en el primer momento en que Cositas -de 61 años de edad- tomó el cuchillo y empezó a sangrar.

La creadora de contenido para niños, reapareció en televisión para unirse a MasterChef Celebrity 2023, pero sin duda la generación que aprendió de ella se decepcionó al verla.

A la famosa no solo se le cayó el primer artefacto de cocina que tomó, sino que en cuanto comenzó a picar se cortó el dedo.

La propia Cositas dijo que estaba tan entrada picando que no se dio cuenta de que se había cortado hasta que vio a paramédicos a su lado.

La reacción de Cositas no solo se hizo viral por su genuino rostro cuando le ponen el curita, sino que desató los memes por las enseñanzas que no aplicó en ella.

¿Cuál? Utilizar tijeras de punta redonda para evitar accidentes y es que hasta con memes le enseñaron qué cuchillos debió agarrar.

“Ahí viene Cositas (...) Ay, ya se cortó”. Usuario de Twitter.

"Ahí viene Cositas (...) Ay, ya se cortó". Usuario de Twitter.

Cositas comprobando que los cuchillos no son tan seguras como las tijeras barrilito”. Usuario de Twitter.

Cositas comprobando que los cuchillos no son tan seguras como las tijeras barrilito". Usuario de Twitter.

“Yo viendo como Cositas ya se cortó por no usar tijeras de punta chatita”. Usuario de Twitter.

"Yo viendo como Cositas ya se cortó por no usar tijeras de punta chatita". Usuario de Twitter.

“Ya se me cortó Cositas! Eso por no usar tijeras de punta chatita!!”. Usuario de Twitter.

"Ya se me cortó Cositas! Eso por no usar tijeras de punta chatita!!". Usuario de Twitter.

“Cámara Cositas! Apenas empezaste y ya te cortaste”. Usuario de Twitter.

"Cámara Cositas! Apenas empezaste y ya te cortaste". Usuario de Twitter.

“Cositas en los primeros minutos de MasterChef Celebrity”. Usuario de Twitter.

"Cositas en los primeros minutos de MasterChef Celebrity". Usuario de Twitter.

“MasterChef Celebrity los cuchillos de punta chatita que necesita cositas para no cortarse”. Usuario de Twitter.

"MasterChef Celebrity los cuchillos de punta chatita que necesita cositas para no cortarse". Usuario de Twitter.

Cositas se corta en MasterChef Celebrity 2023 y le llueven memes porque no sangra en Play Doh

Cositas -sin darse cuenta- le llegó el equipo de paramédicos en MasterChef Celebrity 2023 por una cortadura y los memes ya hicieron justicia al verla sangrar.

La decepción no solo fue porque Cositas no usó los cuchillos de punta redonda cómo enseñó a toda una generación, sino que su sangre no fue de Play Doh.

La ternura de Cositas no se había terminado, pero pronto terminará en MasterChef Celerity, pues los memes mostraron decepción al ver que no sangró plastilina Play Doh roja.

“Cómo que Cositas no sangra Play-Doh”. Usuario de Twitter.

"Cómo que Cositas no sangra Play-Doh". Usuario de Twitter.

“MasterChef Celebrity todo al ver que la sangre de “Cositas” no es play doh”. Usuario de Twitter.