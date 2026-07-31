Colectivos feministas piden que Christian Nodal no se presente en Guanajuato por acusaciones de presunta violencia vicaria y sobre ser deudor alimentario.

Christian Nodal encabeza el cartel del Festival Internacional del Globo 2026 y diversos colectivos consideran que su presentación sería una “burla” para las madres autónomas de Guanajuato.

“En un estado en el que sobran denuncias contra deudores alimentarios, traer a Nodal a un espectáculo familiar, es una burla para las madres autónomas” Colectivo Ley Sabina Guanajuato

Piden que Christian Nodal no se presente en Guanajuato por presunta violencia vicaria

Colectivos como Ley Sabina Guanajuato compartieron un comunicado para mostrar su inconformidad con la presentación de Christian Nodal en el Festival del Globo 2026.

Dichas organizaciones manifiestan que Guanajuato es uno de los estados con más denuncias por incumplimiento de obligaciones alimentarias, por lo que ven contradictorio que se invite a un artista con señalamientos de este tipo.

Colectivos feministas piden que Christian Nodal no se presente en Guanajuato (Especial )

Recordemos que Christian Nodal ha sido acusado de no cumplir completamente con la pensión alimenticia de su hija y de no permitir que obtuviera su visa para viajar con Cazzu.

Esta última situación es considerada un acto de violencia vicaria, pues Christian Nodal no habría permitido que la menor saliera del país para afectar su convivencia y trabajo de su madre.

Los colectivos expresan que no se debe permitir que Nodal se presente en un espacio público, ya que enfrenta señalamientos por violencia económica y vicaria.

“Resulta profundamente contradictorio que uno de los espacios públicos más importantes del estado, promuevan a figuras envueltas en señalamientos públicos relacionados con violencia económica y vicaria, mientras miles de mujeres siguen enfrentando procesos judiciales” Ley Sabina Guanajuato

Ante esta situación, Ley Sabina Guanajuato hizo un llamado al gobierno estatal y municipal de León para cancelar la participación de Christian Nodal.

Llaman a que el estado de Guanajuato se pronuncie por señalamientos a Christian Nodal

El colectivo asegura que la presentación de Christian Nodal en la Feria Internacional del Globo 2026 sería avalar los actos de violencia vicaria en el estado.

Al mismo tiempo, aseguran que el gobierno local y el evento deben incorporar criterios de responsabilidad social y perspectiva de derechos humanos en la selección de los artistas que se presentan en celebraciones de este tipo.

“Apoyar a un violentador vicario y económico se presente en un evento familiar, es seguir perpetuando la normalización del abandono paternal” Ley Sabina Guanajuato

Por otro lado, la Red Feminista de León expresó que la intención no era cancelar a Christian Nodal, si no cuestionar las acciones que respalda el estado y las plataformas que ofrece a personas con acusaciones de este tipo.

La Feria Internacional del Globo 2026 no se ha pronunciado sobre la petición de diversos colectivos feministas, y Christian Nodal tampoco ha mostrado su postura ante la solicitud y señalamientos de violencia vicaria.