La participación de Susana Zabaleta de 60 años de edad, en el programa de Las Envinadas dejó claro que estuvieron incómodas y una de las integrantes confirmó lo que sucedió en la entrevista en YouTube.

Para los fans de Las Envinadas fue evidente que la conexión durante la entrevista con Susana Zabaleta no surgió y una de las integrantes lo confirmó porque “lo que se ve no se juzga”.

Jessica Segura de 42 años de edad, la actriz integrante de Las Envinadas habló de la participación de Susana Zabaleta en su podcast, dejando claro que no la pasaron muy bien.

Pese a que fue una entrevista en YouTube de más de una hora, la participación de Susana Zabaleta en este podcast no fue tan exitosa porque los fans no notaron buena conexión.

En los comentarios de los fans de Las Envinadas en YouTube dejaron claro que existía la sensación de “me la estoy pasando bien raro” por el comportamiento de Susana Zabaleta.

Y es que incluso, en una reciente entrevista que Jessica Segura tuvo con el reportero Ernes Buitron, confesó que si sus fans notaron extraña la entrevista fue porque así sucedió con un:

“Mira… No quisiera abrir mi bocota de más, pero yo creo que lo que se ve no se juzga. Con eso me voy a quedar”.

Jessica Segura, actriz.