Hay un fuerte rumor de que Matías Gruener podría formar parte de Survivor México 2024, pero debido a su corta trayectoria en medios, muchos desconocen al hijo adoptivo de Susana Zabaleta.

Tan versátil como Susana Zabaleta, Matías Gruener -de 18 años de edad-, canta y actúa, aunque ahora también podría ser estrella de realities.

Así que si ya te intrigó el conocer a Matías Gruener, te presentamos los siguientes datos:

Quién es

Edad

Esposa

Signo Zodiacal

Hijos

Estudios

Trabajos

Polémicas

Matías Gruener en Survivor México 2024

¿Quién es Matías Gruener?

Todo parece apuntar a que Matías Gruener podría integrarse a Survivor México 2024, pero ¿quién es él?

Matías Gruener, actor y cantante. (Agencia México)

En pocas palabras, Matías Gruener es conocido por ser el hijo de Susana Zabaleta -de 59 años de edad-, sin embargo, pocos saben que es adoptado.

Matías Gruener y Susana Zabaleta. (Agencia México)

Matías Gruener lleva el apellido del único esposo de Susana Zabaleta -Daniel Gruener de 56 años de edad-, pues estaba en matrimonio con él, cuando decidió adoptarlo.

Sin embargo, la propia Susana Zabaleta aseguró que el amor que le entregó a Matías Gruener a su llegada a la familia, sí pudo ser el detonante en que su matrimonio terminara tras 22 años.

“A lo mejor yo estaba muy ensimismada con Matías, yo estaba enamorada de Matías, estaba demasiado enamorada de Matías, yo creo que sí olvidé a Daniel, es que es una cosa que los hombres no entienden, pero el amor de un hijo es … ese es el amor de verdad”. Susana Zabaleta, actriz.

Matías Gruener llegó a la vida de Susana Zabaleta cuando tenía aproximadamente un año de edad, y sin ahondar en el tema de la adopción simplemente dice que cuando le hablaran de él supo que era su hijo y lo quería.

“Busqué en muchos lados, demasiados. Un día una persona me habló y dije -es él, compré los boletos y fui por él”. Susana Zabaleta, actriz.

Se sabe que Susana Zabaleta pasó por un año de trámites engorrosos, mismos que hasta el momento se desconocen porque ella ha preferido no ahondar en esto.

Matías Gruener y Susana Zabaleta. (Edgar Negrete Lira / Cuartoscuro)

Cabe destacar que Susana Zabaleta buscó adoptar a Matías Gruener cuando tras vario tiempo buscando convertirse en mamá por segunda ocasión no lo lograba.

Matías Gruener tiene una hermana mayor, quien es Elisabetha Gruener de 21 años de edad. Ella sí es hija biológica de Daniel Gruener y Susana Zabaleta.

Matías Gruener con su hermana, Elisabetha. (@elisabethagruenerz / Instagram)

Desde hace al menos 4 años, Susana Zabaleta ha decidido no hablar más de la adopción de su hijo, pues el propio Matías Gruener se lo pidió argumentando “es nuestra historia”.

Respecto a la vida personal de Matías Gruener, actualmente es conocido por su contenido en redes sociales, pues siempre se muestra seductor en TikTok.

Matías Gruener, actor y cantante. (@matiasgruenerzz)

Además de que también ha llegado a compartir contenido con su mamá, Susana Zabaleta.

Por otra parte, en los medios de comunicación tradicionales, Matías Gruener es ubicado por ser cantante, compositor y actor.

Usualmente, Matías Gruener suele tener conciertos en ambientes íntimos en la CDMX, algunas obras de teatro y participación en películas para distintas aplicaciones.

Actualmente, Matías Gruener está en una relación.

¿Qué edad tiene Matías Gruener?

Matías Gruener, quien iría a Survivor México 2024, tiene 18 años de edad.

¿Quién es la esposa de Matías Gruener?

Matías Gruener, el hijo adoptivo de Susana Zabaleta, no está casado ni ha tenido matrimonios.

Actualmente, tiene una relación con Sofía Sánchez Castillo ‘chompis’, de edad desconocida, con quien tiene 10 meses.

Matías Gruener con su novia Sofía. (@matiasgruenerzz)

¿Qué signo zodiacal es Matías Gruener?

Matías Gruener, el hijo adoptivo de Susana Zabaleta, es del signo zodiacal de sagitario, pues nació el 4 de diciembre.

¿Cuántos hijos tiene Matías Gruener?

Matías Gruener no tiene hijos.

¿Qué estudió Matías Gruener?

Matías Gruener, el hijo de Susana Zabaleta, está por terminar la preparatoria.

A la par de ello, tiene preparación con clases de canto.

Matías Gruener, actor y cantante. (@matiasgruenerzz)

¿En qué ha trabajado Matías Gruener?

Matías Gruener, el hijo adoptivo de Susana Zabaleta, podría debutar en Survivor México 2024 y aunque es desconocido por algunos, la realidad es que comenzó a trabajar a corta edad.

A los 7 años de edad y luego de ver el trabajo de su mamá, Matías Gruener se enamoró de la actuación y debutó en la obra de teatro ‘Los Locos Adams’.

“Cuando hice el casting sentí como si ya lo hubiera hecho antes, fue muy raro”. Matías Gruener, actor.

Posteriormente, Matías Gruener hizo ‘Los 13′, una obra de teatro cuando tenía 13 años de edad. Fue ahí cuando le dijo a sus papás que quería dedicarse a la actuación.

A la par, Matías Gruener explotó su talento por la música, incluso en 2020 estuvo en una banda amateur llamada Lemon Grass.

Lemon Grass, el grupo donde Matías Gruener cantaba. (@matiasgruenerzz)

Sin embargo, en la actualidad, Matías Gruener le ha apostado a ser solista.

Como solista, Matías Gruener tiene tres sencillos y asegura estar en la composición de un disco con 12 canciones que quiere “sean todas de mi composición”.

A pesar de que a Matías Gruener le gusta el reguetón y los corridos, quiere dedicar su carrera musical “a los sonidos de antes, lo romántico”.

En la actualidad, Matías Gruener tiene presentaciones en diversos espacios “románticos” en la CDMX, como el Foro del Tejedor y Bar 1869.

Respectos a la actuación, Matías Gruener ha trabajo en estos proyectos:

Héroes (película)

Marea Alta (serie)

Asimismo, Matías Gruener crea contenido en redes sociales, aunque aún no colabora con marcas.

¿Cuáles son las polémicas de Matías Gruener?

Matías Gruener, el hijo de Susana Zabaleta, apenas está comenzando su carrera en medios de comunicación, sin embargo, tiene una polémica reciente.

El hijo de la actriz desató la discusión sobre la delincuencia en CDMX, cuando el sábado 10 de febrero, compartió junto a Susana Zabaleta, que fue asaltado.

Matías Gruener narró que el asalto lo vivió con tres amigos, estando en “hora pico” en la colonia San Juan, Benito Juárez, el 9 de febrero.

“Eran dos chavos en una moto, sacaron una pistola, nos la pusieron en la espalda y adiós celulares (...) a uno de mis amigos lo golpearon porque nos pidieron desbloquear los teléfonos y mi cuate se puso muy nervioso”. Matías Gruener, cantante.

Matías Gruener narró que cuando llegó la policía todo estuvo bien, pero al llegar al MP, recibió un pésimo trato, “nos dijo que atendía a dos y luego íbamos nosotros y no, dieron las 12:30 am y no pasábamos”.

Pese a ello, Matías Gruener pidió denunciar cuando hay asaltos, sin embargo subrayó “está horrible que llegues al lugar esperando que la gente te apoye y no”.

“No se cansen de denunciar, aunque a veces sea horrible y la gente te vea con cara de espérame te estoy haciendo un favor. El país tristemente está muy mal”. Matías Gruener, cantante.

Matías Gruener entraría a Survivor México 2024

Matías Gruener, el hijo adoptivo de Susana Zabaleta, podría debutar en Survivor México 2024, porque tiene un fuerte lazo en TV Azteca.

Según información de ‘La Comadrita’, Matías Gruener podría unirse a Survivor México 2024, y es que el trabajar con TV Azteca no seria algo ajeno al hijo de Susana Zabaleta.

Matías Gruener podría entrar a Survivor México 2024. (@lacomadritaof_)

En los últimos proyectos que Matías Gruener ha tenido, se ha elegido a Ventaneando para ir a hablar de ellos.

De confirmarse que Matías Gruener entre a Survivor México 2024, compartiría reality show con:

Toñita de 43 años de edad

Manola Diez de 49 años de edad

Nico Vives de 21 años de edad

Con información de ‘Imagen Televisión’, ‘Mara Patricia Castañeda’, ‘Milenio’ e ‘Infobae’.