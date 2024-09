Bárbara Mori -de 46 años de edad- jura que vio al hijo muerto de Sylvester Stallone y ya le dicen “la nueva Martha Higareda”.

Bárbara Mori se convirtió en tendencia y le quitó el lugar a Martha Higareda, luego de contar una experiencia alucinada y paranormal que vivió.

Y es que recientemente reveló que tiene la “habilidad” de ver fantasmas, e incluso pudo ver al espíritu del hijo de Sylvester Stallone.

Bárbara Mori reveló que se le apareció el fantasma del hijo de Sylvester Stallone

Bárbara Mori relató en el podcast, Hablando de cine con, la experiencia paranormal que vivió.

La actriz narró cómo, desde joven, ha experimentado fenómenos inexplicables junto a su hermana, como apagones de televisión.

Luego, Bárbara Mori describió su experiencia más impactante, que fue haber visto a un hombre muerto, precisamente al hijo de Sylvester Stallone.

Según lo revelado por la actriz, los hechos ocurrieron en Los Ángeles, Estados Unidos, en medio de un viaje junto a su esposo y amigos.

“Durante la estancia en una casa en la calle Mulholland Drive con mi esposo y cinco amigos, mientras lavaba los platos, sentí una presencia detrás de mí en la entrada de la cocina. Al girarme, vi a un hombre con jeans y camiseta blanca, con las manos en los bolsillos, mirándome fijamente sin expresión” Bárbara Mori

Bárbara Mori percibió una energía que la observaba fijamente a los ojos “sin expresión alguna”, y también alcanzó a percatarse de cada rasgo físico de aquel hombre.

Al investigar la dirección de la casa en internet, descubrieron que el lugar había sido escenario de la muerte del hijo de Sylvester Stallone, Sage Stallone, quien murió por sobredosis en el 2012.

Bárbara Mori vio una de las fotos del hijo del actor y confirmó que pudo observar a su espíritu en la casa.

Bárbara Mori es “la nueva Martha Higareda” al contar su experiencia paranormal

Martha Higareda -de 41 años de edad- fue objeto de burlas en redes sociales, ya que los internautas la tacharon de mitómana.

Esto por las anécdotas que contó a través de los podcast junto al conductor Yordi Rosado.

Algo que ha quedado atrás con la nueva anécdota de Bárbara Mori al ver al hijo muerto de de Sylvester Stallone.

Bárbara Mori dijo que eso no le dio miedo, pero que “se me pusieron los pelos parados, me dio mucha emoción”.

Los internautas reaccionaron a la peculiar experiencia de Bárbara Mori señalando que es la “Martha Higareda de los desvividos”.