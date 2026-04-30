La renovación de la marca Christian Nodal fue confirmada por el programa Ventaneando, que verificó en el IMPI la vigencia del registro comercial del cantante mexicano.

De acuerdo con la información, la titularidad principal continúa a nombre de Jesús Jaime González Terrazas, quien conservará el control legal del nombre durante los próximos 10 años.

El reporte también señala que existen 13 registros asociados a la marca, algunos compartidos con Christian Nodal, lo que mantiene la estructura familiar en el manejo del proyecto artístico.

Christian Nodal, cantante. (@christiannodaloficialmx)

Registros del IMPI confirman control familiar sobre la marca Christian Nodal

El IMPI establece que la renovación cubre actividades artísticas, lo que garantiza la protección legal del nombre de Christian Nodal en el ámbito musical y de entretenimiento hasta 2036.

Además, se detectaron nuevos registros vinculados a Cristy Nodal, relacionados con sectores como educación, entretenimiento, ropa, calzado y artículos de sombrerería.

Otros registros incluyen instrumentos de grabación, software y formatos digitales, ampliando el alcance comercial de la marca hacia productos tecnológicos y contenidos audiovisuales.

Christian Nodal (Instagram/@fnsm_oficial)

También se informó que una empresa tequilera intentó registrar el nombre, pero el trámite fue abandonado al no contar con autorización del titular legal.

La estructura actual confirma que la familia mantiene el control estratégico del nombre, considerado un activo clave dentro de la carrera artística del cantante.

Esto ocurre después de que Christian Nodal declarara no ser dueño de su nombre , lo que generó debate sobre la propiedad de su identidad profesional.

Con la renovación vigente, el intérprete podría reclamar derechos directos hasta después de 2036, mientras su familia conserva el control legal y comercial de la marca.