Christian Chávez expresó su preocupación por Estefanía Villarreal, excompañera de Rebelde, luego de que la actriz revela un alarmante detalle tras padecer depresión.

Estefanía Villarreal confesó a sus seguidores que sufre de depresión y compartió en una historia de Instagram que “ya no podía más”, situación que alarmó a sus fans.

Christian Chávez está preocupado por Estefanía Villarreal

Durante un encuentro con medios, Christian Chávez expresó que está preocupado por la salud de Estefanía Villarreal, con quien compartió set en la telenovela juvenil Rebelde.

Christian Chávez mencionó que le envió un mensaje a Estefanía Villarreal, pero la actriz no le contestó.

Christian Chávez, actor. (Edgar Negrete Lira / Cuartoscuro)

El actor asegura que Estefanía Villarreal está con su familia y desea que se encuentre bien.

“Me dijeron que está con su familia hasta donde yo sé. Creo que es algo a todos nos pasa en momentos en que la vida nos rebasa” Christian Chávez

Christian Chávez se siente identificado con Estefanía Villarreal, pues él padece de depresión y atentó contra su vida hace varios años.

“La entiendo, le doy completamente mi apoyo”, mencionó Christian Chávez, quien aprovechó las cámaras para enviarle un mensaje de cariño a Estefanía Villarreal: “Hay gente dentro de la industria que la amamos y que la respetamos”.

El actor celebra que Estefanía Villarreal cuente con el apoyo de su familia, quienes la aman y cuidan.

Christian Chávez confiesa que le dolió que Estefanía Villarreal padezca depresión

Estefanía Villarreal se ha mantenido al margen de las redes sociales tras compartir que la depresión la estaba rebasando, pero Christian Chávez se comunicó de inmediato con ella para expresarle su apoyo.

“En momento así (como la depresión) no quieres hablar, simplemente quisiste expresar algo y le voy a dar su momento, hasta que ella decida (comunicarse con él)” Cristian Chávez

Christian Chávez exhortó a las personas con depresión a pedir ayuda y apoyarse de su círculo cercano: “El hablarlo y buscar ayuda es lo mejor que puedes hacer”.

Los excompañeros de Estefanía Villarreal le han mostrado su apoyo y desean que la actriz se recupere.

La famosa estaría bajo el cuidado de su familia y recientemente fue captada en el supermercado, lo cual celebraron sus seguidores al ver que la actriz está bien.