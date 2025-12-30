En redes sociales circulan videos captados por fanáticos de Christian Nodal -de 26 años de edad- durante uno de sus últimos conciertos.

El revuelo comenzó debido a que el cantante estaba interpretando el tema “Por el resto de tu vida”, canción que fue dedicada a Belinda y con quien originalmente interpretaría el tema cuando fue lanzado en 2022.

Redes sociales reviven el pasado de Christian Nodal con Belinda

Usuarios en redes hicieron lo suyo y de inmediato reaccionaron al material que protagonizaba Christian Nodal.

Y es que lo que no pasó fuera del radar fue la reacción de Ángela Aguilar, esposa del cantante que estaba durante el ahora polémico momento.

Christian Nodal, cantante. (Agencia México)

En las imágenes se aprecia cómo la hija de Pepe Aguilar supuestamente habla por teléfono a lo largo de la canción.

Esta acción fue interpretada por usuarios como una clara señal de celos por parte de la cantante, por lo que comenzaron a criticar su comportamiento.

Cabe recordar que cuando Belinda y Christian Nodal fueron pareja iban a lanzar la canción “Por el resto de tu vida” en conjunto; sin embargo, la colaboración terminó siendo con Tini Stoessel.

Ahora, el cantante de regional mexicanjo reavivó la polémica en su contra, pues cantó la canción para Belinda a poco de que fuera señalado de ser infiel a Ángela Aguilar con una de sus violinistas.