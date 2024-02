Natalia Alcocer -de 34 años de edad- apoya iniciativa contra deudores alimentarios; revela que su exesposo Juan José Chimal la sigue atacando.

Han pasado 4 años del proceso judicial entre Natalia Alcocer y su ex esposo, Juan José Chimal, el cual aún no se resuelve.

Es por eso que la actriz apoya la Ley Sabina, la cual defiende los derechos alimenticios de los menores y busca castigar a los padres deudores.

Natalia Alcocer es acusada de difamación por la pareja de su ex, Juan José Chimal

Juan José Chimal: Esto ha pasado con el ex esposo de Natalia Alcocer tras denuncia de violencia familiar

Natalia Alcocer ha manifestado que Juan José Chimal ha tratado de atacarla a través de sus hijas y fue por eso que él la acusó de prohibirle ver a las menores.

La actriz ha contado que el padre de sus hijas lleva años sin pagar la pensión alimenticia de la niñas y ha mentido en su salario para evitar pagar lo justo.

En entrevista con De Primera Mano, Natalia Alcocer y la activista Diana Luz Velázquez, impulsora de la Ley Sabina, hablaron de la importancia de esta reforma.

La Ley Sabina se aprobó el 22 de marzo de 2023, y busca que los padres y madres cumplan con sus obligaciones económicas.

A finales de marzo se realizó una marcha por parte de una organización llamada “No más hijos rehenes”, a la cual acudió Juan José Chimal.

Natalia Alcocer realizó un video para evidenciar que Juan José Chimal no pagaba la pensión alimenticia completa de sus hijas, pero sí acudió a esta movilización.

Cuando entró en vigor la Ley Sabina, Juan José Chimal comenzó a dar 5 mil pesos, con el fin de no entrar al padrón de deudores alimentarios.

Es decir, Juan José Chimal paga 2 mil 500 pesos para cada una de sus hijas, cuando sus gastos son mayores.

View this post on Instagram

Natalia Alcocer evidenció que hay padres que prefieren victimizarse, que cumplir con sus obligaciones económicas.

Diana Luz Velázquez, impulsora de la Ley Sabina, explica que la lucha por el bienestar de las infancias sigue, ya que hay casos que a pesar de los años no llegan a sentenciarse.

Al respecto, Natalia Alcocer menciona que hay madres que no exigen pensión para sus hijos por las trabas y trámites engorrosos que exigen las autoridades para proceder.

“Hay veces que son demandas como las mías que él me demanda a mí y él se autoproclama que no gana dinero (Juan José Chimal) Se vuelve una lucha hacia la mamá que se lleva a los hijos contra un sistema que no está hecho para cuidarnos”

Natalia Alcocer