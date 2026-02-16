Carmen Campuzano -de 55 años de edad- tendrá otra cirugía en la nariz; la modelo se ha sometido a diversas operaciones reconstructivas.
La nariz de Carmen Campuzano ha sufrido diversas modificaciones tras sufrir los estragos de una bacteria, un accidente de auto y en 2025 una lesión por culpa de unos lentes.
Carmen Campuzano se someterá a una nueva cirugía en la nariz
A mediados de 2025, Carmen Campuzano se sometió a una cirugía en la nariz y quedó satisfecha con los resultados, pero tendrá una nueva operación.
“Me cambió la vida (la última cirugía en la nariz) porque fue un gran parteaguas, me siento más tranquila, más plena, con más confianza, muchas cosas”, contó Carmen Campuzano.
Carmen Campuzano narra que para su nueva cirugía tuvo que recurrir a cirujanos expertos en microcirugía microvascular reconstructiva.
La modelo reveló que hay pocos médicos que tengan experiencia en este rubro, por lo que su cirugía fue complicada.
“Estoy feliz”, dijo Carmen Campuzano, quien a pesar de las diversos procedimientos estéticos reconstructivos a los que se ha sometido, sigue manteniendo un buen ánimo.
La imagen nunca ha acomplejado a Carmen Campuzano
Carmen Campuzano fue cuestionada sobre si alguna vez se deprimió por no tener la imagen que deseaba.
La también actriz respondió que no, ya que gracias a su trabajo se mantuvo ocupada y no pensaba en eso.
“No considero vivir en una depresión, siempre tengo tantas ocupaciones que no tengo chance ni para eso”, dijo Carmen Campuzano.