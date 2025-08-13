El martes 12 de agosto, Carmen Campuzano -de 54 años de edad- se sometió a una cirugía de nariz.

Dicha intervención deriva de una complicación que sufrió la actriz por una infección bacteriana tiempo atrás.

Carmen Campuzano fue a cirugía por perforación en su nariz

Fue durante una emisión de Ventaneando que Carmen Campuzano dio los detalles de su reciente cirugía de nariz.

De acuerdo con la actriz, el procedimiento al que se sometió fue para tapar una perforación que tenía en su implante de nariz.

Carmen Campuzano cantando Llorando por dentro. (Tomada de video)

Por lo que explicó Carmen Campuzano, se trató de una microcirugía microvascular.

Esto implicó una precisión milimétrica en su intervención, pues con equipo especial el cirujano revirtió la la cicatriz que tenía “hacia abajo”.

Fue hace años cuando a Carmen Campuzano le pusieron un puente nasal.

Sin embargo, la actriz y modelo recordó que las complicaciones surgieron después de que sus lentes cayeran al suelo y una goma del soporte nasal se cayera.

Lo anterior generó que el metal expuesto comenzara a perforar la nariz de Carmen Campuzano. Dañándose así el implante e infectando la zona.

Carmen Campuzano (Instagram/@carmencampuzanooficial)

Carmen Campuzano aclara su estado de salud y los cuidados por su cirugía de nariz

Carmen Campuzano apuntó que sí debe seguir una serie de medidas especiales tras someterse a una cirugía de nariz.

En primer lugar, requiere de una bomba de goma como las que se usan con los bebés para poder limpiarse.

Del mismo modo, señaló que los cuidados en su higiene nasal son “muy particulares”, pues la prioridad es cuidar del implante nasal.

Finalmente, Carmen Campuzano se mostró feliz y afortunada al decir que ya no hay rastros de la bacteria que la afectó daños atrás .

Aún así, la actriz y modelo no se quiere confiar, por lo que le dará énfasis a los cuidados extremos que requiere la prótesis.

Recordando los problemas que ha venido arrastrando en su nariz después de consumo de sustancias, un accidente vial y la perforación que recientemente la llevó a cirugía.