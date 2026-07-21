Bruno Bichir habla del estado de José Ángel Bichir tras su accidente hace cuatro meses y revela si su sobrino planea regresar a la actuación.

José Ángel Bichir sigue en recuperación tras caer de un tercer piso en marzo de 2026 y sufrir varias lesiones.

Su tío, Bruno Bichir, revela que el actor sigue en proceso de recuperación de su salud física y mental, arropado por toda su familia.

Bruno Bichir revela cómo va la recuperación de José Ángel Bichir

En entrevista con De Primera Mano, Bruno Bichir habló de la salud de José Ángel Bichir, quien sigue en proceso de recuperación tras sufrir fracturas y lesiones hace cuatro meses.

Bruno Bichir menciona que José Ángel Bichir está bien y en proceso de recuperación.

José Ángel Bichir (Instagram/@joseangelbichir)

“Está muy bien, es una bendición (…) va divinamente bien”, mencionó Bruno Bichir sobre José Ángel Bichir, quien sigue bajo el cuidado de su familia.

El actor menciona que ve muy bien a José Ángel Bichir y los describió como un “espléndido chico”.

“Todos tenemos momentos difíciles y los está superando de una manera extraordinariamente bien” Bruno Bichir

Bruno Bichir agradeció al público y los medios por estar al pendiente de su sobrino

Por otro lado, el actor habló del estado de su hermano, Odiseo Bichir, padre de José Ángel Bichir, quien está bien tras el accidente de su hermano.

“Está increíble, preocupado por su su hijo. Somos una familia muy mueganezca, estamos ahí a las vivas” Bruno Bichir

Bruno Bichir revela si José Ángel Bichir está listo para seguir actuando

José Ángel Bichir siguió la profesión de su familia y Bruno Bichir fue cuestionado sobre si su sobrino regresará pronto a la actuación.

“Ojalá pronto esté en las tablas o delante de las cámaras o de los que sea” Bruno Bichir

Bruno Bichir comenta que José Ángel Bichir no regresará a la actuación por el momento, ya que sigue en proceso de recuperación: “Hay un proceso que trabajar”.

José Ángel Bichir ha seguido su recuperación lejos de los medios y cobijado por su familia, quienes han sido respetuosos y discretos sobre detalles del actor.