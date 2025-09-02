Bruce Willis -de 70 años de edad- aparece en las últimas fotos de Demi Moore y su hija Tallulah Willis, tras el cambio de residencia del actor.

La salud de Bruce Willis se sigue deteriorando por la demencia frontotemporal y afasia, por lo que su familia decidió que fuera trasladado a una casa con cuidados profesionales.

Bruce Willis reaparece en fotos de su hija, Tallulah Willis, junto a un hermoso mensaje

Tras su retiro en 2023, Bruce Willis se ha mantenido lejos de los reflectores y su familia es quien comparte fotos de él.

El martes 2 de septiembre, Tallulah Willis -de 31 años de edad- compartió una serie de fotos de Instagram donde aparece Bruce Willis.

Bruce Willis aparece en las últimas fotos de su hija Tallulah Willis en Instagram (Instagram/@buuski)

En la primera foto aparece Bruce Willis y Tallulah Willis cuando era bebé, mientras disfrutaban de una alberca.

“Amo esta hermosa vida. Sé fuerte. Ser visto. Abraza profundamente. ¿Cuándo fue la última vez que te reíste tan fuerte, tan profundo, tu vientre se espasmó y tus ojos llorados y todo por un momento tuvo su lugar? Los amo a todos. ¡Mantén el rumbo!" Tallulah Willis

Tallulah Willis también compartió una foto de Bruce Willis junto a Demi Moore -de 62 años de edad- y ella sonriendo.

Y al final del carrete de fotos de Tallulah Willis en Instagram, aparece una foto individual de Bruce Willis.

La publicación de Tallulah Willis obtuvo más de 6 mil likes en 4 horas, pues los fans de Bruce Willis están felices de ver al actor en redes sociales.

Demi Moore halaga el cuidado de Emma Heming como cuidadora de Bruce Willis

Oprah Winfrey -de 71 años de edad- entrevistó a Demi Moore para su podcast y la actriz fue cuestionada sobre Emma Heming, esposa de Bruce Willis.

Demi Moore halagó el trabajo de Emma Heming -de 47 años de edad- quien se enfrentó a la enfermedad de Bruce Willis sin saber los retos que le esperaban.

La actriz cree que Emma Heming ha hecho un “trabajo magistral” y ha podido superar los retos de la enfermedad de Bruce Willis.

Demi Moore también expresó que ha sido muy duro ver los radicales cambios de Bruce Willis, quien solía ser una persona con tanta energía.