Bellakath -de 27 años de edad- compartió que compró material de curación para ayudar a víctimas de la explosión de pipa de gas en Iztapalapa, CDMX.

A través de las redes sociales, Bellakath compartió que habría recaudado 121 mil pesos para apoyar a los afectados de esta tragedia.

Bellakath comparte que compró material de curación para víctimas de explosión en Iztapalapa

Katherinne Huerta, mejor conocida como Bellakath, compartió que compró material de curación para ayudar a las víctimas de la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa.

A través de sus redes sociales, Bellakath destacó que compró 121 mil pesos mexicanos en material de curación.

Bellakath compra material de curación para víctimas de explosión en Iztapalapa (@labellakath / Instagram )

Bellakath donó los medicamentos de curación a hospitales donde se encuentran internadas las víctimas.

A través de sus Instagram Stories, Bellakath compartió cómo su equipo de trabajo se encontraba separando los insumos médicos para repartirlos en los hospitales.

Bellakath dejó en claro que no dormirían hasta que entregarán toda la donación en especie que habían comprado.

En su publicación, Bellakath instó a las personas que tuvieran la posibilidad de ayudar a las víctimas de la explosión en Iztapalapa lo hicieran.

“Aquí siguen preparando los materiales de curación, hoy no dormimos hasta no entregar y además documentaré algunas cositas. Si está en sus manos ayuden, nunca está de más” Bellakath

Dos hospitales no aceptan la donación de material médico de Bellakath

Bellakath señaló que estaba consiente que algunas personas se podrían molestar por publicar su donación en especie.

Sin embargo, destacó que era la manera de animar a más personas a hacer lo mismo y de esta manera dotar a los hospitales de los insumos más urgentes para ayudar a las víctimas.

“Hoy van a llegar los refuerzos a los hospitales por la Bellakath. Si hay gente que le molesta que hagamos esto, pues lo siento mucho, para esto son las redes, para publicar cosas buenas y para que más gente lo vea y se una a las causas” Bellakath

Bellakath anunció que apoyará a las víctimas de la explosión en Iztapalapa. Es de las pocas artistas que se ha pronunciado ante esta tragedia, otras “cantantes” que están en la fashion week ni siquiera hablan al respecto y se hacen ajenas a esta situación.. Te odiamos Kenia Os pic.twitter.com/wC9rukz3k5 — fershy ✮⋆˙ 𓃵 (@fershykitty) September 13, 2025

A través de TikTok, Bellakath compartió que dos hospitales no aceptaron la donación.

De acuerdo con algunos seguidores, uno de ellos fue el Hospital General de Zona 197 IMSS, en Texcoco, Estado de México.

“Nos dijeron que ya no estaban recibiendo insumos, desde las 5:00 pm y que, si yo quería, los dejáramos afuera. Pero obviamente no los vamos a dejar afuera. Vamos a buscar otro hospital que los necesite” Bellakath

Después se trasladó a otro hospital, pero tampoco recibieron el donativo y afirmaron que en ese hospital ya no había personas afectadas por la explosión de Iztapalapa.

Cabe recordar que fue el pasado miércoles 10 de septiembre cuando se registró una explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia sobre la Calzada Ignacio Zaragoza en Iztapalapa, CDMX.